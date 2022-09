Durant l’últim any del mandat municipal 2015-19 es va aprovar una moció, a proposta del grup municipal d’ERC, perquè la nostra ciutat disposés d’un aparcament per a autocaravanes. Com que feia poc que s’havia aprovat el «polèmic» lloguer de l’aparcament de l’antic camp de futbol, vaig proposar que s’adeqüés una part del recinte per fer realitat una qüestió que era bona per atraure un turisme i que, amb el temps, s’ha demostrat que va en alça. Recordo que el llavors regidor Jordi Giró, amb un sarcàstic somriure, va dir que ells tenien un altre lloc més idoni. Doncs després de tres anys en el govern, i com això no veia la llum, el PP va presentar un escrit per demanar que es portés a terme la nostra antiga proposta de l’oblidat aparcament. El recordatori va coincidir amb un grup de regidors no adscrits que també coincidien amb la demanda del PP.

Ves per on, i com el lloc que feia uns anys tenien pensat havia «desaparegut», el mes de novembre passat, el govern va dir en un comunicat que feia seva la proposta, i que els turistes que fan servir aquest mitjà per viatjar, podrien fer una estada a prop del centre, un privilegi que no troben a moltes ciutats. Però, arribat al dia d’avui, ja ha passat aquesta temporada estiuenca i res de res. Que trist que Figueres tingui un turisme perdut que donaria més vida als comerços, i no de pas, sinó que estarien uns dies per visitar les altres propostes que tenim a part del Museu Dalí, i que els turistes d’un dia ni se les miren.

Animo els lectors que no hagin passat per l’aparcament de l’antic camp de futbol que ho facin, i veuran que si hi ha uns quants cotxes més per la «genial» solució que no es pugui estacionar al carrer d’El Far d’Empordà; per això tenim aquests polítics amb tants d’assessors? I els tècnics no poden fer un pla de promoció per què els turistes que ens arriben de la Costa Brava Nord els fessin servir? Cap d’ells han vist l’aparcament a l’entrada de Roses ple a vessar d’autocaravanes? Per cert, a molta més distància del centre del que disposaria Figueres.