Semblaria que un cop acabat l’Acústica, com a mínim els figuerencs, ja no tenim pretext per admetre de manera definitiva que tot torna a la normalitat. I després de la lluïda última edició del festival, un cop més recuperem els hàbits preestivals.

Beneïda rutina per aquells que es troben en perfecte estat de salut, que donen i reben amor, que no han patit pèrdues recents, que tenen una feina a la qual anar o en general una vida d’allò que se’n diu plena. Que consti que no parlo de felicitat, que quan es pretén de manera constant és aquella fita tan inabastable com el calder de monedes d'or que hi ha al final de l’arc de Sant Martí, sinó de quelcom similar a allò que algú em va dir alguna vegada «la felicitat és viure una vida sense por», definició que se’m va quedar gravada per la seva profunditat.

Com deia, toca recuperar el trajecte diari cap al treball, portar la mainada a col·legi i començar a sentir parlar – no sé si patir –, per les imminents crisis que ens amenacen – energètiques, econòmiques, bèl·liques... – durant la propera tardor i hivern.

Toca haver viscut una Diada que ha fet córrer rius de tinta i que malauradament han traslladat la polèmica a dins del nostre país i no més enllà de l’Ebre, on l’angoixa de veure un petit país unit i decidit per una causa política s’havia convertit en un mal de cap des de fa uns anys.

El que semblaria que no procedeix és el que abans en dèiem «canviar l’armari». Per bé que no fa pas tant que l’arribada del mes de setembre servia per començar a preparar la roba de mig temps, avui en dia amb el desgavell climàtic que tenim, el millor que podem fer és tenir l’anorac al costat del banyador no fos cas que d’un dia per un altre canviï la climatologia de manera desorbitada.

En el fons, el que ens cal esperar és que res no variï gaire, que hi hagi el mateix anar fent del que ens queixem en ocasions fins a arribar a Nadal i poder celebrar-lo en similars circumstàncies a les quals ens acompanyen avui.

I a veure si de passada podem estalviar una mica per tornar de vacances l’estiu vinent, que més enllà de les definicions filosòfiques, tots sabem que la felicitat també són els moments de gaudi mentre habitem aquest món.

Ara i aquí.