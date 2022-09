Mirant l’AP-7, mirant cap a la ciutat

L’històric alliberament dels peatges de l’autopista AP-7, produït l’1 de setembre de l’any passat, està tenint una incidència directa en la mobilitat al seu pas pel terme municipal de Figueres, i per a la resta de la comarca, que s’ha concretat amb un increment extraordinari del pas de vehicles. Aquest fet ha derivat, en general, en un augment de les retencions i els accidents de trànsit, alhora que s’ha evidenciat un empitjorament del manteniment de tots aquests vials i de les seves àrees de descans.

Fa gairebé un any, el Ple de l’Ajuntament aprovava una moció, presentada pel Grup Municipal de Junts per Figueres, en la qual ja s’alertava d’aquests riscos i de la seva incidència negativa en la mobilitat de la zona i, de forma indirecta, en la projecció de la seva imatge turística, entre altres àmbits.

En els darrers mesos s’han visualitzat les primeres queixes d’administracions públiques i d’associacions professionals i empresarials reclamant les inversions pendents en infraestructures i tecnologia per a tot el tram de l’AP-7, augmentar el manteniment del vial i de les seves àrees de descans amb concursos o concessions a empreses privades i instaurant mesures com la velocitat variable de cara a millor la seguretat vial en tots els trams.

En el darrer ple municipal, es va aprovar una moció de Junts per Figueres en la qual es demana la realització d’un estudi sobre les principals mancances que presenta actualment el pas de l’AP-7 en el seu recorregut per tot el tram corresponent al terme municipal de Figueres i la seva rodalia, en relació amb el manteniment integral del vial, de les seves àrees de descans i dels seus accessos, en especial la senyalització, l’estat del ferm dels carrils i dels vorals, la neteja i tot allò que faci especial incidència en la seguretat. Val a dir que va ser aprovada amb l’abstenció del govern municipal que, per simplificar la seva argumentació, no la veia del tot adient.

A partir d’aquest estudi, que em consta que es farà extensiu a tot el tram empordanès de l’AP-7 a través d’una iniciativa del Consell Comarcal, es reclamarà al Ministeri de Transports la màxima celeritat i implicació en el degut manteniment dels vials, accessos i àrees de descans de l’AP-7 al seu pas pel terme municipal de Figueres i la seva rodalia, instant, però, a una solució integral de la problemàtica que ha generat l’alliberament dels peatges.

Recordem, però, que des de Figueres i des dels sectors empresarials es continua reclamant un accés directe de l’AP-7 per la zona del castell de Sant Ferran/Estació del TGV, la potenciació de l’accessibilitat a l’àrea logística de Figueres-Llers i mantenir la reivindicació del desdoblament del cinturó de ronda de Figueres.

I és que mirar a l’AP-7, també és mirar per Figueres, si més no per la seva principal porta d’accés.