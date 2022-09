La joventut té ganes de fer-se lloc i ho fa amb energia, contundència i, sobretot, amb molt talent. Així es va fer sentir aquest cap de setmana dalt de l’escenari del Teatre El Jardí de Figueres, durant l’estrena d’Element, una nova companyia que va brillar amb llum pròpia amb la seva primera producció, Estrelles, un viatge entre poètic i didàctic sobre els orígens mítics de les constel·lacions, dirigit i imaginat per Arnau Vilarrasa. La barreja del savoir faire de la veterana actriu Carme Gifre, interpretant la guia singular, divertida i profusament documentada d’un planetari, amb la frescor i intensitat de l’elenc de joves ballarins, desplegant tota la seva creativitat a l’hora de dibuixar amb el cos els dotze signes del zodíac, va aconseguir l’objectiu desitjat: la confecció d’un artefacte que funcionava a la perfecció, que no només tenia un molt bon ritme, sense que aquest decaigués, sinó que era capaç de mantenir l’atenció del públic en tot moment. Val la pena destacar l’encert de la música escollida i l’encaix d’unes coreografies hipnòtiques i seductores. Augurem que Estrelles serà la primera de moltes produccions d’Element, ja que una nova companyia ha nascut a Figueres i tenen moltes coses per explicar.