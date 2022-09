La Diada: vius i amb la mirada serena

El pròxim diumenge 11 de setembre, a la Jonquera, com a la resta de la comarca i com cada any, ens disposem a celebrar la Diada Nacional de Catalunya, la diada de tots els catalans i de totes les catalanes. Els seixanta-vuit municipis que conformem la comarca de l’Alt Empordà mantenim un sentiment de país fort i viu i la commemoració anual de la Diada Nacional de Catalunya és una jornada molt especial, on expressar-lo, reivindicar-lo i celebrar-lo amb els veïns i les veïnes, la família i les amistats.

A l’Alt Empordà, consistoris, entitats, associacions, col·lectius i veïnats ho tenim molt clar. Som moltes les persones que treballem diàriament i de forma incansable per a recuperar els nostres drets i les nostres llibertats, aquelles que un malaurat 11 de setembre de 1714 vam perdre, durant la guerra de Successió, a mans de les forces de la monarquia borbònica. Malgrat la derrota, els nostres avantpassats van defensar amb honor i valentia la ciutat de Barcelona i amb aquesta lluita, la identitat catalana, la nostra essència, les nostres tradicions i els nostres costums, enfront de l’opressió.

La Diada Nacional de Catalunya és també un dia per a recordar-los i homenatjar-los, així com per a recuperar i posar en valor aquest esperit indòmit, desobedient i insubmís, que ha esdevingut sempre un exemple, una referència i, en definitiva, un far en el camí per a les generacions presents i futures.

Més de tres-cents anys després, l’any 2022, tristament, encara ens mantenim en lluita. Els atacs constants i malintencionats al nostre sentiment de país, a la nostra llengua, a la nostra educació, al nostre model de societat catalana, a les nostres institucions i als nostres representats polítics no ens aturen en el nostre objectiu final. Els catalans i les catalanes continuem alçats, forts i compromesos amb la defensa del dret a decidir el propi camí i el propi futur. L’anhel de construir, entre tots i totes, un país lliure, divers, acollidor, equitatiu i democràtic ens manté vius i amb la mirada serena.

Malgrat totes les adversitats, els entrebancs i els bloqueigs, han de saber que ens hi trobaran sempre dempeus i en defensa dels nostres drets i de les nostres llibertats. Els catalans i les catalanes no defallirem mai en el desig de construir el país que volem, d’una manera respectuosa, tolerant i plural.

La nostra idiosincràsia, el nostre tarannà, les nostres celebracions populars, la nostra història i el nostre passat ens fan únics, rics i plens de matisos. Els nostres lligams com a país són inqüestionables, així com ho són els nostres vincles com a comarca, com a municipi i com a veïnat.

Des d’aquí, convido a tots i a totes a sumar-vos el pròxim diumenge 11 de setembre a les activitats culturals que organitzarem els diversos municipis de l’Alt Empordà amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya o bé desplaçar-vos a Barcelona per unir-vos a la manifestació que aquest any té com a lema «Tornem-hi per vèncer: independència».

A la Jonquera i a la comarca celebrarem amb orgull la nostra catalanitat. Us hi esperem!

Visca la Diada Nacional de Catalunya! Visca Catalunya!