La darrera edició del Festival Acústica amb el format al centre de Figueres, va ser l’any 2019; fou tot un èxit de públic, que va omplir la ciutat i el centre cada dia; un cap de setmana extraordinari. Després va venir la pandèmia i l’any passat amb un format diferent –adaptat a les circumstàncies i les normes per la Covid–; enguany tornava el format al centre, com sempre, desmentint elucubracions diverses.

Sí, l’Acústica ha tornat i ho ha tornat a fer amb èxit, de públic i també d’organització. Divendres al vespre, al concert de Sopa de Cabra, Gerard Quintana deia des de l’escenari: «tots els camins porten a Figueres», quan cantava la cançó Camins. És ben cert, aquest cap de setmana Figueres ha tornat a omplir-se i fer-ho amb total normalitat.

Han passat dinou anys des de la primera edició del Festival, en aquest temps ha crescut i ha esdevingut un dels més rellevants de Catalunya, i una plataforma musical per la qual han passat cantants que ara són de renom com, per exemple, Rosalía, entre altres artistes de primera fila quan començaven o d’altres ja consagrats. El cert és que ha sabut combinar-ho de manera que és capaç d’aplegar moltes sensibilitats.

Però perquè tot sigui un èxit, perquè tot rutlli, també cal tenir en compte l’esforç d’organització del Festival; tant de l’empresa promotora com del mateix municipi. No és gens fàcil i cada any és un repte –només cal veure el muntatge, tant a la Rambla com a la plaça Catalunya– que cal fer valer. De la mateixa manera que s’intenta reduir les molèsties a veïns que malauradament, són inevitables.

L’Acústica ha tornat, i un any més ha tornat a ser un èxit. Figueres ha tornat a ser l’epicentre musical de Catalunya per uns dies i moltes persones, de totes les edats, han tornat a gaudir en família o amics del festival.

En resum, ha estat un bon cap de setmana i esperant que l’any vinent sigui, com a mínim, igual que aquest. Que amb el que hem viscut aquests dos anys, ja n’hi hauria prou.