Els portaveus dels grups municipals de Figueres fan una valoració del darrer ple

Els portaveus dels grups municipals opinen sobre el ple celebrat aquest dilluns dia 5:

Agnès Lladó (ERC): "L’Acústica, com sempre"

Figueres ha tornat a viure l’Acústica de sempre i com sempre. Després de dos anys amb un festival diferent a causa de la pandèmia, els carrers s’han omplert de gent, de música, de talent local... Ens hem retrobat per fi amb plena normalitat al festival que posa punt final a l’estiu a la nostra ciutat. En teníem moltes ganes. Durant quatre dies la ciutat s’ha omplert amb més de 30 concerts gratuïts en 3 escenaris de la ciutat (la Rambla, la plaça Catalunya i la plaça de la Palmera). Oques Grasses, Els Catarres o Sopa de Cabra han estat els caps de cartell, amb una programació que ha retornat la il·lusió a la nostra ciutat.

A Figueres apostem per la cultura, apostem per la música i apostem per l’Acústica. Aquest és un festival de referència, l’aparador musical de Catalunya, que aposta per la música catalana i pel talent local. I no oblidem que l’Acústica és un festival que garanteix l’accés de la ciutadania a la cultura lliure i gratuïta i alhora, és un esdeveniment que dinamitza la nostra ciutat, el teixit comercial, els restaurants i els comerços.

Prop de 100.000 persones han gaudit del festival aquests quatre dies. Garantir la seguretat també ha estat primordial i ho hem fet amb un dispositiu especial amb 179 agents entre Mossos i Guàrdia Urbana i 50 efectius de seguretat privada i la instal·lació d’un punt lila a la plaça Catalunya.

José Castellón (Guanyem Figueres): "Participació ciutadana"

Des del mes de juliol, Figueres ja disposa d’una tècnica en Participació Ciutadana dedicada exclusivament a aquest àmbit. Iniciem el setembre amb l’objectiu de constituir i d’implementar els consells de districte seguint amb el procés que vam començar el 2021. A l’octubre, emprendrem també un seguit de sessions de debat sobre participació ciutadana dirigides a la població figuerenca en general i també d’específiques dirigides a tècnics i polítics.

Aquest mes d’agost hem signat un conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona per poder disposar del servei d’assistència als municipis en l’àmbit de la participació ciutadana, el bon govern i la transparència.

Els recursos que podrem disposar són: assistència en Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència i Protecció de dades. La Provisió de la plataforma de participació ciutadana DECIDIM (amb suport tecnològic i tècnic). També recursos formatius, informatius i econòmics amb subvencions per al foment de la participació.

L’Ajuntament de Figueres aposta fermament per la potenciació i consolidació de la participació ciutadana com a eina a incorporar en la planificació i implementació de les seves polítiques públiques locals actuals i futures.

Jordi Masquef (JxF): "Una situació insostenible"

Comencem aquest nou curs polític amb un altre fracàs del govern quadripartit; i és que en el ple d’ahir es va aprovar (amb el nostre vot en contra) l’enèsima pròrroga del contracte d’Ecoserveis, vençut des de 2016. El que significa que tot continuarà igual en relació amb un dels temes cabdals de la ciutat, com és el servei de recollida de residus. Ens queixem que la ciutat és bruta i no fem res per canviar-ho.

Tots els defensors de l’erari públic i de les municipalitzacions, veuen amb tota normalitat seguir pagant beneficis a una contracta vençuda des de fa sis anys i això no és el més greu. El govern quadripartit, que venia a transformar la ciutat, no ha tingut temps en més de tres anys d’iniciar l’expedient per resoldre el nou contracte de recollida de residus. I què suposa? Doncs que Figueres segueix amb els mateixos contenidors, sistema de recollida i maquinària obsolets (ja estaven obsolets el 2019), i sense fer recollida d’orgànica! Ara ja no val l’excusa de què tot és culpa de l’anterior govern, l’alcaldessa està reconeixent que el seu govern no abordarà el problema. Qui dia passa anys empeny, els problemes sota la catifa i després ens queixarem que els figuerencs han perdut la confiança en els representants municipals. Un extrem lògic quan la gent veu que no es compleixen els compromisos adquirits en els programes electorals.

Héctor Amelló (Cs): "Sense voluntat de solució"

És massa habitual, quan camines per la ciutat, trobar contenidors curulls d’escombraries, mala olor, envoltats de residus, bosses i andròmines. La falta de neteja de la ciutat i la mala gestió de la recollida de residus és un greu problema que tenim.

ERC i PSC ni solucionen el problema ni tenen voluntat de fer-ho, més aviat al contrari. Any rere any decideixen prorrogar el contracte amb l’empresa que realitza la gestió, malgrat que tots els informes són negatius. La situació és de completa il·legalitat. A més, el servei prestat no compleix les necessitats de la nostra ciutat.

Mentre es mantingui aquest contracte, que hauria d’haver finalitzat el 2016, Figueres continuarà bruta i els ciutadans seguirem pagant un servei de recollida d’escombraries que no compleix les nostres expectatives.

La solució és senzilla: treure a concurs públic la gestió dels residus, com es fa a totes les ciutats d’Espanya. Un nou contracte que pugui prestar un servei de qualitat, que mantingui la ciutat neta i que els ciutadans rebem el servei pel qual paguem. Tan difícil és? O és que existeix en aquest govern algun interès que desconeixem per mantenir aquest contracte amb aquesta empresa mixta de capital públic i privat?