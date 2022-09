Records de temps enllà

Penso ara en fets vells que em van impressionar vivament. Recordo encara, de quan jo era molt petit, que des de dalt l’escalada de l’església de Llançà es tirava a bateig, després de l’acte religiós, calderilla i petits caramels, mentre cridàvem tots a la una ben arrauxats, des de baix:

–És bord! És bord!... Santa innocència!...

O els oficis de Setmana Santa, quan els vailets picàvem un i altre cop enfurismats el banc de fusta de l’església amb un pal, fet aquest del que en dèiem anar a matar jueus…

Una altra antiga tradició tenia lloc el 3 de maig, quan eren les festes de la Santa Creu a Figueres. En molts pobles de la comarca es feien creus o altars a les cantonades, ben ornats de flors per tot arreu. A Llançà era també un dia molt especial i esperat. S’adornava una petita cadira, «la cadireta» en dèiem, amb moltes flors i al mig s’hi posava una imatge de la Verge. Era portada per quatre vailets o noietes, ajudant-se amb dos pals llargs. Uns minyons més petits, que els acompanyaven, entraven a les cases amb les safates, tot demanant diners. Si l’aportació era generosa, llançaven un bon grapat de flors a l’entrada de l’habitatge. Després, a la tarda, se celebrava en grup un berenar de germanor.

Un altre vell record és el del salpàs, que es feia per Setmana Santa, quan el capellà santificava les cases llançant-hi aigua beneïda amb el salpasser.

O quan la mainada jugàvem a mistri per les cantonades, un joc que també se’n deia cuit a amagar. En aquell temps ens esbargíem també amb un altre joc, la rajoleta, recordeu?...

Tot sovint passava pels carrers l’esmolet, que afilava ganivets i tisores i s’anunciava amb un espinguet agudíssim fet amb una eina sobre la pedra d’esmolar... Altres vegades, per entretenir-nos, la mainada fèiem un clot a terra del carrer, que no era asfaltat encara, i jugàvem a fer-hi entrar, projectat amb un cop del dit índex, un pinyol d’albercoc.

Se’m fa present també l’antic costum d’anar a plaça, o al mercat. A la nostra comarca aquestes relacions comercials tenen una antigor d’uns dos mil cinc-cents anys. A Roses i Empúries s’encunyaren les dracmes, primeres monedes del país. Encara recordo les peixateres d’aquell temps, que anaven pels carrers tot cridant:

– Apa dones, qui en vol? Qui en vol?…

També em ve a la memòria que, potser força anys més tard, pels volts de Nadal es representava al teatre local Els Pastorets, amb dos celebrats protagonistes, en Lluquet i en Rovelló. Eren unes vetllades esperades per tothom, molt lluïdes, amb els aplaudiments incondicionals de la gent del poble, que omplien el local i que sempre solien tenir algun parent sobre l’escenari.

Velles dites de temps enllà em ballen encara pel cap. Per exemple: «Qui té duros / fuma puros, / qui no en té / fuma paper». «Nyigo, nyigo, nyigo, / calces de paper, / totes les noies maques / viuen al meu carrer». «– Tinc set... / – Jo en tinc vuit / i encara no bec». «Mamanetes, / toca les tetes, / toca-les tu / que les tens boniquetes. / La rau, rau, / la poteta de la gallina. / La rau, rau, / la poteta del nostre gall». «– Com te dius? / – Miranius. / – Com te deies? / – Miraneies. / – Digues al teu pare / que t’estiri les orelles. / I digues al teu germà / que te les acabi d’estirar». «La sardana de l’avellana / pica de peus i balla de gana, / la sardana de Ripoll / mata la puça i deixa el poll». «– Com és que estàs tan roig? / – És que les mosses em tornen boig». «Quan el fill s’assembla al pare, / treu de dubtes a la mare»...