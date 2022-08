Figueres sense «okupes»

Coneixeu el Llibret d’okupació? Un manual d’una organització vinculada a la CUP on es donen consells per a okupar un habitatge, resistir davant la policia, punxar la llum o forçar una porta i fer-ho amb èxit. Tot un receptari per a atacar la propietat privada, editat pels burgesos antisistema. Un manual perquè la classe treballadora vegi envaït el seu habitatge i visqui un infern per a recuperar la seva propietat que amb tant d’esforç va adquirir legítimament.

Lluitarà el govern de la ciutat de Figueres contra l’okupació? Evidentment, no, si es té en compte que el regidor responsable d’Habitatge és de la CUP i els seus vots són necessaris per a mantenir l’Alcaldia. Amb aquesta gent és amb la qual governen ERC i PSC. Un dels socis d’aquest govern té un model social que fomenta i empara la delinqüència. De què ens sorprenem aleshores a Figueres? El màxim que podem esperar del govern de Figueres són fake news i desinformació, per alguna cosa és tan elevat el seu pressupost de l’àrea de «Comunicació» i els assessors que tenen. En altres països de l’entorn europeu, les lleis s’han reforçat per a augmentar els drets dels legítims propietaris. A França, Itàlia, Alemanya, Gran Bretanya, Dinamarca o Suècia, per esmentar-ne alguns, les lleis li ho posen més difícil als okupes, faciliten la intervenció policial i reconeixen els drets dels propietaris i a la propietat privada. Aquí, però, no ens enganyem, el partit socialista i els seus socis no estan per la feina, com tampoc ho va estar el PP quan governava. Per més que ara s’esquinci les vestidures, al bipartidisme ja el coneixem. Tenen la boca molt gran quan estan a l’oposició i, quan arriben al govern, no compleixen res de tot allò que havien promès. Aquesta situació es reflecteix en l’àmbit local. Amb el PSC i ERC associats amb els antisistema i anticapitalistes de la CUP, què podia sortir malament a Figueres, veritat? Que li ho preguntin als veïns del barri de la Marca de l’Ham, els quals han vist com des de l’any 2019 s’ocupaven els quaranta habitatges davant del centre cívic, es multiplicava la inseguretat i augmentava el tràfic de substàncies estupefaents. Deia el diplomàtic Nicolau Maquiavel que «aquell que tolera el desordre per a evitar la guerra, té primer el desordre i després la guerra». I això és el que succeeix a la ciutat de Figueres. La bona voluntat, el bonisme i els desitjos solidaris no solucionen els problemes, només els difereixen i els acaba empitjorant i enquistant. Figueres necessita polítics valents que diguin el que pensen, que anomenin les coses pel seu nom i que agafin el toro per les banyes. ERC, PSC i el seu soci de la CUP fan que els okupes i els delinqüents se sentin a gust a la nostra ciutat. La solució és usar totes les eines legals, constitucionals i democràtiques que tenim al nostre abast per a fer-los la vida impossible a Figueres.