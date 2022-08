Proximitats reals

Davant la proximitat d’un nou curs acadèmic polític i social, les famílies fem previsions de cares a possibles redreçaments estructurals que ens obligaran a reinventar-nos i a entendre que les nostres proximitats són el millor aliat. Els nodes econòmics i energètics de les macro decisions esdevingudes arran dels conflictes internacionals ens estan colpejant humanament i econòmicament. I és la política municipal, la més propera, la que ha de donar respostes a totes i cadascuna de les demandes de les persones.

El «Figueres fem-la millor» que confetitza places i carrers ha quedat reduït a un confeti tutti colori que s’ha vist enfosquit per la por que sentim les dones a caminar, a passejar i a fer vida a Figueres a certes hores de dia i a moltes hores de nit.

El Pla d’Igualtat municipal de Figueres 2017-2021 i documents complementaris establia i assenyalava vint-i-un espais insegurs relacionats amb la foscor, la solitud, la brutícia, els punts sense visió, l’assetjament, el tràfic de drogues i els grups d’homes, que provocaven sensació d’inseguretat. Aquesta inseguretat s’ha estès i totes sabem que no és una qüestió de sensacions, és una qüestió d’evidències que hem viscut directament o indirectament.

Haver entronitzat a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Figueres una imatge de dona amb el puny alçat i que semblaria que crida algun eslògan (?) amb ràbia, ni ens representa ni ens fa més dignes ni aporta cap solució.

El «Figueres fem-la millor» és el de la proximitat, el de poder viure a Figueres i caminar per Figueres sense por, i deixant de banda eslògans que no s’acompanyen de la millor gestió per part d’un govern municipal que no ha aconseguit ni dibuixar un futur ni connectar il·lusions.

El «Figueres fem-la millor» real és el clam de totes nosaltres que estimem Figueres i volem una Figueres millor per als nostres fills!