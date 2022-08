Figueres, l’homenatge necessari al creador d'"Els jugadors de whist"

Com cada 16 d’agost, vaig rememorar amb en Vicenç la mort de Biel Sastre, el protagonista d'Els jugadors de whist. També li vaig comentar que aquest pròxim curs, faríem la ruta Dies de frontera entre la Jonquera, el Pertús i el coll de Panissars amb els meus alumnes de la UNED Sènior. Em va respondre que "estava greu, però en bones mans". Tots desitjàvem que es recuperés ràpidament i pogués continuar la seva brillant trajectòria literària i docent i, a més, que ens acompanyés en l’itinerari literari.

Malauradament, la carrera d’en Vicenç s’ha estroncat i ens ha deixat aquest gran amic. Figueres, el seu lloc de naixement, haurà d’evocar la seva figura i vetllar per la difusió de la seva obra. En una primera reflexió i amb la urgència que comporta escriure aquestes ratlles, podem apuntar: dedicar un espai de la biblioteca al seu nom, per exemple la terrassa on es fan actes literaris o el nou pati –de fet, el pati és la domesticació d’un solar, espai als quals Vicenç va dedicar brillants pàgines. A més, quan es disposi de la segona biblioteca de la ciutat, aquesta hauria de portar el seu nom.

Segon, concessió del títol de fill predilecte de la ciutat en les properes distincions que atorgarà l’ajuntament amb motiu de la commemoració de la recepció del títol de ciutat. Tercer, creació i publicació de la ruta literària Vicenç Pagès a la ciutat de Figueres, amb localitzacions que figuren a les seves obres. A més, es pot programar la celebració del Biel’s Day, cada 16 d’agost, al voltant del castell de Sant Ferran. Celebració d’un club de lectura anual d’una obra de la seva vasta bibliografia, que comprèn novel·la, conte, assaig literari, conte infantil, crítica literària, articles de premsa, entre altres registres que ell va tractar. Els centres de secundària podrien incloure’l en la relació de lectures de l’alumnat.

Figueres, la ciutat de les idees, tal com la qualificà Maria Àngels Anglada (per cert, Vicenç Pagès va rebre el premi que porta el seu nom) ha de fer treballar el magí i dedicar els recursos i l’interès suficients per homenatjar un dels seus fills il·lustres, Vicenç Pagès, escriptor de referència en la història de les lletres catalanes... Som-hi!