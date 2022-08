Roses viu d'esquenes al mar

L’estiu és una de les èpoques de l’any on hi ha més activitat a la badia de Roses. Els últims anys hi ha hagut una gran ebullició d’activitats marítimes. Són moltes les empreses que han sorgit per donar resposta a les inquietuds i necessitats d’un turisme que conduït per les tendències globals tendeix cap a la recerca de noves experiències. L’adrenalina i l’esperit d’aventura alimenta a tot tipus de visitants que volen descobrir els entorns de la vila i del Parc Natural del Cap de Creus. Tot plegat és una gran oportunitat d’atracció de visitants però que al meu entendre és una arma de doble tall. És molt evident que la badia ha arribat a una saturació d’activitats que pot acabar sent nociva per l’entorn natural i la pròpia convivència de les persones. En aquest sentit, és una bona notícia iniciatives com les de regular o prohibir l’ús de les motos d’aigua i que està pendent d’aprovar-se en el nou pla d’usos del parc natural l’estiu vinent.

Tot i així el que sempre m’ha semblat sorprenent no és només aquesta massificació que és evident a simple vista sinó com Roses ha viscut sempre d’esquenes al mar. És a dir, per part de les institucions no s’ha acabat mai de treballar prou el connectar la població local amb tot el que ofereix el parc i la badia. Els infants i joves del municipi, més enllà de les activitats nàutiques que ofereixen els clubs, no han tingut mai la tradició de fer activitats nàutiques o tenir accés a conèixer el parc. Manquen iniciatives que facilitin la pràctica esportiva a col·lectius en situació de vulnerabilitat però també a la joventut en general. A la vegada, atraure nous Cicles Formatius vinculats al món del mar; També cal un pla per fer una transferència de coneixement i sensibilització des de les escoles i els instituts.

Per sort, la ciutadania sempre va per davant i s’organitza de forma autònoma. La gent de Roses és compromesa i sensible amb l’entorn. Només cal posar-hi els mitjans i democratitzar l’esport nàutic com un baluard que amb el temps fins i tot pot transformar-se en una oportunitat econòmica sostenible i respectuosa.