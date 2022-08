Un instant et canvia la vida per sempre

Dimecres, 13 de juliol: «Un motorista ha mort en un xoc frontal a l’N-260 a Pedret i Marzà». Dijous, 14 de juliol: «Un vianant ha mort atropellat a l’N-II a la Jonquera». Dijous, 28 de juliol: «El conductor d’un turisme ha mort en un xoc frontal a l’N-II a Capmany». Dimecres, 20 de juliol: «Un motorista ha mort a conseqüència de les greus ferides que va patir en un accident de trànsit a l’avinguda Marignane de Figueres». Dilluns, 15 d’agost: «El conductor d’un turisme ha mort en una sortida de via a la GI-503 a Maçanet de Cabrenys». Dijous, 18 d’agost: «El conductor d’una motocicleta ha mort en un accident a la GIV-6216 a Sant Pere Pescador».

El balanç d’accidents de trànsit és trist i devastador. Aquesta no és només una llista negra de la sinistralitat viària amb víctimes mortals que s’ha registrat en poc més d’un mes a les carreteres de l’Alt Empordà, és la tragèdia per la pèrdua sobtada d’un familiar, un amic, un fill, un company, un pare, una mare, una amiga, una companya, una filla, un germà, una germana...

No són números, són persones amb unes vides truncades als 30, als 40, als 50... massa aviat. És un drama de famílies trencades, en què també es troben persones que han sobreviscut, però que després d’un xoc viari han de conviure amb les lesions físiques i també amb el trauma dels danys emocionals.

Segons la DGT, les distraccions al volant són la causa d’un percentatge important dels accidents. Les conseqüències poden ser fatals, no només per al causant de l’accident sinó per a d’altres vehicles que per mala sort reben la trompada. Són distraccions buscar una emissora de ràdio o remenar el GPS; fumar, menjar, beure o maquillar-te mentre condueixes; llegir al volant, marcar un número de telèfon o buscar objectes. No obviem el risc que suposa el consum de drogues i d’alcohol, la fatiga, la medicació, un excés de velocitat o les conductes temeràries.

Conduir un vehicle és un exercici que requereix una gran responsabilitat. Implica atenció, coordinació i prudència. Reflexionem-hi. Un instant et pot canviar la vida per sempre.