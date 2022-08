Formació i ocupació, dues cares d’una mateixa moneda

Ara que s’apropa el setembre és el moment de posar en valor el que és realment important a l’hora de planificar la propera oferta formativa a Castelló d’Empúries. Cal prioritzar el tipus d’activitats que permetin a les persones que les realitzen poder millorar la seva qualitat de vida i tenir accés a més oportunitats.

En aquest sentit, és fonamental lligar la formació amb les necessitats d’ocupació al municipi per a poder donar resposta a les necessitats reals del mercat laboral i millorar les possibilitats d’inserció de la ciutadania. Entenc la formació com una manera de créixer com a persona, però també com una garantia d’igualtat d’oportunitats, i penso que hi ha de ser al llarg de la vida i per a totes les edats.

És important incrementar el nivell de qualificació de la ciutadania per a millorar la seva ocupabilitat, tant perquè les persones en situació d’atur puguin aconseguir una feina com perquè les persones treballadores puguin millorar les pròpies condicions laborals, fomentant que s’ocupin prioritàriament llocs de treball de qualitat i de llarga durada.

Voldria destacar que l’èxit de les formacions de caire ocupacional que plantegem rau en què donen resposta a les necessitats laborals reals a la zona. Un indicador molt clar per avaluar-ho és que gran part de les persones que les realitzen acaben trobant feina.

D’altra banda, cal adaptar-nos als canvis i a l’evolució de la societat, i actuar per minimitzar l’impacte negatiu d’aspectes com la bretxa digital, però també cal actuar en termes de sostenibilitat. L’administració pública ha d’exercir de motor i d’exemple per a la societat, i per això hem de plantejar la formació i capacitació entorn al procés de transició energètica. També hem de seguir aprofitant les fortaleses dels nostre municipi i analitzant els nous sectors potencials, però ho hem de fer conjuntament amb la comarca amb l’aplicació del pla estratègic de desenvolupament econòmic local i ocupació de l’Alt Empordà.

En resum, hi ha molta feina a fer per a poder donar resposta a les necessitats formatives de la població, però tenim clar el camí a seguir i els criteris a tenir en compte.

La formació i l’ocupació són dues cares d’una mateixa moneda que es retro alimenten entre sí i no es poden entendre l’una sense l’altra. Només potenciant les dues vessants podrem garantir una millor qualitat de vida a les persones.