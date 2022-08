El costat fosc de l’ésser humà

Imagino que molts de vosaltres també heu tingut l’estrany honor de rebre correus de Kristalina Georgieva, presidenta del Fons Monetari Internacional, o de Reem Al-Hashimi, ministra dels Emirats Àrabs i directora general de l’Expo 2020 a Dubai. Quin nivell, no. Però darrere dels malintencionats comunicats d’aquests personatges reals, s’amaguen trames internacionals dedicades a treure rendiment d’un dels set Pecats Capitals enumerats per l’Església catòlica però igualment rebutjat per altres religions, l’avarícia humana.

Aquests missatges apareixen sovint enmig del correu brossa. Però vista la seva efectivitat, està clar que superen aquesta barrera. El seu redactat queda lluny de la correcció epistolar, més aviat sembla una traducció gens polida. El remitent també pot ser una persona malalta o vídua, els ciberdelinqüents no tenen escrúpols, però sí molta imaginació. Després d’una breu introducció, el comunicat acaba assenyalant-nos com a beneficiaris d’una important transferència monetària des de llocs que difícilment ubicaríem en un mapa o d’una herència d’un familiar que no surt al nostre arbre genealògic per més voltes que li donem. Aconseguir els diners ja és la cosa més simple del món o això expliquen: el destinatari només ha de contestar aportant unes dades bàsiques. L’esquer està llançat. Malgrat que sigui difícilment creïble, segons dades policials, moltes persones accedeixen a aportar informació i, més increïble encara, a pagar unes despeses imaginàries per la tramitació. L’estafa està consumada.

Canvien les fórmules, però l’objectiu continua essent el mateix. Des de l’inici de la humanitat i fins a galàxies llunyanes encara inexplorades, com recorda el cineasta George Lucas: «Tots tenim un costat fosc, així que cal una lluita contínua per fer el correcte. El costat lluminós és compassió i preocupació pels altres. El costat fosc és cobdícia i egoisme». Que el sentit comú us acompanyi!