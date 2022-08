En l’últim ple de l’Ajuntament de Figueres, el grup municipal de Ciutadans va fer una preguntar referent a la Llar d’Infants Municipal de Figueres. Van utilitzar el terme guarderia; de cop, vaig fer un viatge en el temps. Per això, m’agradaria explicar a la regidora Elisabeth Guillén perquè ara les guarderies ja no reben aquest nom.

Al blog d’educació El racó del menut, hi ha un breu resum dels canvis en les lleis educatives que s’han produït dels anys 70 fins a l’actualitat i que expliquen molt bé perquè ara es prefereix llar d’infants o escola bressol.

Als anys 70, les guarderies per a infants de 0 a 2 anys depenien del Ministeri de Treball i eren de caràcter assistencial. La llei de 1970 parlava d’educació preescolar a partir dels 4 anys, que començava al parvulari. Als anys 80, es va començar a posar en qüestió la denominació guarderia i es va començar a parlar d’escola infantil.

Als anys 90, la LOGSE va reconèixer l’educació infantil com a inici de tot el sistema educatiu. Aquí, l’etapa de l’educació infantil és la que comprèn dels 0 als 6 anys i es divideix en dos cicles, de tres anys cadascun.

L’any 2002, el PP va aprovar la LOCE, que suposava un retrocés, ja que es tornava a considerar el cicle de 0-3 anys com a assistencial, però la derrota electoral d’aquest partit l’any 2004 va impedir-ne la posada en funcionament.

La LOMLOE regula per primera vegada els ensenyaments mínims del primer cicle d’Infantil (0-3 anys). «Com a novetat, per primera vegada s’aborda l’educació de 0 a 3 anys amb caràcter educatiu i no només assistencial o de cures».

Si us plau, parlem amb propietat i anomenem cada cosa pel seu nom. Deixem d’utilitzar d’una vegada el terme obsolet i parlem sempre de llars d’infants, o d’escoles bressol. La feina que fan aquests/es professionals no és la de només supervisar els infants i proveir-los de les necessitats bàsiques, sinó també d’educar-los a través del joc des dels primers mesos de vida.

M’agradaria aprofitar l’avinentesa per felicitar les professionals que treballen a les llars d’infants per la gran tasca que realitzen amb els nostres infants, acompanyant-los en el seu dia a dia.