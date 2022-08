En la Festa Major d’un projecte de tots: Roses

A Roses, l’agost és sinònim de moltes coses: platja, calor, turistes, carrers plens a vessar de visitants, sardanes cada dissabte... però, sobretot, pensar en l’agost ens fa recordar necessàriament la Festa Major.

L’arribada d’aquesta festivitat, com a la majoria de pobles, és un moment molt important de l’any i, per si sol, ja suposa un motiu de joia i il·lusió. Però, com tothom sap, les dues últimes edicions no van ser com tots voldríem. Van ser festes marcades per l’impacte social, econòmic i sanitari de la pandèmia que ens va colpejar amb força, des de molts fronts diferents.

El 2021 vàrem tenir una festa amb considerables limitacions, i el 2020 una de gairebé simbòlica. Per això mateix, viure de nou una Festa Major tres anys després de la darrera ens regala un motiu addicional per a rebre aquestes dates amb molta més esperança de l’habitual.

Tornaran les barraques, les atraccions i els concerts al recinte firal, les travesses de natació, el partit de l’AE Roses i la plantada de gegants. També se sumaran a aquestes activitats tradicionals altres de noves, com el correfoc del dia 14, del que feia molts anys que no gaudíem.

A més a més, celebrarem un altre acte institucional de gran valor simbòlic, un dels pocs que es van poder mantenir durant la guerra contra el virus, l’entrega de la Dracma de Plata. Aquest any, els guardonats han estat dos esportistes d’altíssim nivell que han triomfat en les seves carreres professionals i que han projectat el nom de Roses arreu del món: en Joan Jorquera i en Maverick Viñales.

Un reconeixement a aquests dos noms propis, però que vol ser també un reconeixement col·lectiu a tot l’esport rosinc, que es troba en un magnífic moment i disposa de moltíssim talent del qual segur que en sentirem a parlar durant els pròxims anys.

També hem volgut aprofitar aquest moment rellevant de la nostra Vila per recordar el 20è aniversari de l’agermanament amb Beas de Segura.

La revista d’enguany recull alguns dels testimonis familiars de diversos rosincs amb orígens en aquest bonic racó de la Sierra de Segura, a Jaén, i conjuntament amb el seu Ajuntament, ens hem proposat aprofitar la celebració d’aquesta efemèride per a reforçar els vincles institucionals.

En definitiva, esperem que siguin unes jornades perquè tothom pugui gaudir i que ens ajudin a sentir-nos part d’un projecte col·lectiu engrescador, exitós i amb un enorme potencial. Un projecte que ens acull a tots i que suma sensibilitats, orígens i visions diverses. Un projecte que es diu Roses i del que tots en formem part i ens n’hem de sentir ben orgullosos.