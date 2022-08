Tota la cort celestial podrà paladejar ara les millors anxoves del món, les de l'Escala. Hi ha arribat l'ambaixador més entusiasmat i compromès amb aquesta divina delícia gastronòmica, en Xillu, de l'Escala.

De ben jove, valent, Francesc Moner va agafar les regnes de l'incipient negoci familiar (pare pescador i mare esganyadora) de salaó d'anxoves i, que partint del gaire no res, ràpidament el va consolidar i fer créixer al costat, col·laborant i competint esportivament amb saladors més tradicionals, escalencs, i posicionant clarament les anxoves de l'Escala per davant de les altres de la Costa Brava i del Cantàbric.

El negoci va "escalar (mai millor dit), amb un nou concepte i enfocament de l'anxova, amb molta fe i confiança, molt més orientat a l'excel·lència, la qualitat i el mercat (i el màrqueting). Nous formats, diversitat de presentacions, els filets amb oli..., En Xillu era atrevit, pioner, innovador,... nova ubicació a la Closa del Llop, 25 treballadors..., les lògiques crisis de creixement, l'obertura de nous mercats, les aliances estratègiques..., i la promoció de l'anxova de l'Escala (el Jabugo del mar, com repetia en Francesc), i de passada de l'Escala, junt amb l'associació de saladors escalencs, l'anual Festa de l'Anxova, els pregons de la Festa, l'Anxova d'Or..., En Xillu sempre hi era, orientant, impulsant, animant, donant suport, com a devot incondicional de l'anxova de l'Escala.

I sempre estava barrinant com millorar i diversificar el producte, i com fer-lo arribar al mercat, present a bons restaurants a Barcelona i a Madrid (si més no), molts amb anxoves de l'Escala, amb noms i cognoms, i després van sortir les autèntiques olives farcides d'anxova, de la de veritat, talls de retalls, amb textura i gust..., i també, en l'àmbit local, la degustació popular i permanent d'anxoves a l'abast de tot-hom, primer al carrer del Mar, ara a la placeta de Pekin, sempre amb l'impuls i la supervisió de la seva dona Dolors, la Xilla. I va crear escola, i va fundar saga i nissaga de saladors que segueixen la seva trajectòria.

I l'emprenedor Xillu, que forma part de la iconografia escalenca (al costat de Víctor Català, Massanet, Esquirol...,) era un home afable, simpàtic, comunicatiu, optimista, agosarat, amb iniciativa, visionari, entusiasta, generós, amic dels amics, compromès amb "allò" escalenc (tradicions, esports, identitat...,) El recordo feliç tantes vegades presidint a casa seva, la teulada de la colla dels casats del 55 i del 80. I tantes altres taules on es compartia relaxadament menjar i beure, tertúlies i safareig. I també la seva afició i devoció a cantar i a les cançons (havaneres o de taverna, ranxeres...,), que culminaven aquelles reunions de compartir vida –n'era un fanàtic i la gaudia amb fruïció-, neguits, il·lusions i esperances, on cap tema era tabú.

En Xillu ja és al cel, el seu esperit arreu, però segur que especialment el retrobareu si aneu, per terra o per mar, a "Cala Montgó, un racó de paradís", l'havanera que tant li agradava.

Josep Maria Guinart i Solà

Exalcalde de l’Escala i pregoner de la Festa de l’Anxova 2001