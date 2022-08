Sumem seguretat a tota la comarca

Els darrers anys l’Alt Empordà ha patit una progressiva reducció d’efectius del cos de Mossos d’Esquadra al mateix temps que augmentaven els índexs de criminalitat. Aquestes dues realitats generen inquietud als municipis i ha portat el Consell d’Alcaldies, els agents institucionals i els mateixos comandaments policials a reclamar al Departament d’Interior un increment de les dotacions d’agents a les dues Àrees Bàsiques Policials que hi ha a l’Alt Empordà, a Figueres i Roses. Aquesta situació no només té efectes en la seguretat ciutadana i la prevenció de fets delictius, sinó que suposa un increment de les càrregues de treball de les policies locals, ja que sovint han d’assumir competències i serveis que correspondrien als Mossos.

Girona és l’única demarcació catalana que compta amb una sola Regió Policial dels Mossos d’Esquadra. Amb l’objectiu de corregir la falta de mossos d’esquadra que pateix des de fa anys la comarca, la planificació d’una nova Regió Policial, que hauria d’englobar com a mínim la totalitat de l’Alt Empordà, posaria fi a les mancances acumulades a la comarca i de retruc a Castelló d’Empúries. El fet que l’Alt Empordà tingui la principal frontera de l’Estat amb la resta d’Europa, que sigui la comarca amb més municipis de Catalunya, que la seva capital sigui la segona ciutat de la demarcació, que rebi un importantíssim flux turístic internacional, que aculli l’única presó de la demarcació de Girona i que tingui una taxa de criminalitat alta associada a les seves característiques i ubicació, són raons de pes suficients que justifiquen la configuració d’aquesta Regió Policial pròpia.

Amb aquesta nova configuració es reforçarien les Àrees Bàsiques Policials de Figueres i Roses, i suposaria que la comarca comptaria amb una nova seu de la Regió Policial en un espai que s’hauria de determinar, a l’àrea urbana de Figueres i ben connectat amb la resta de la comarca i amb les principals vies de comunicació.

Per aquest motiu SOM, coordinadament amb els partits de la federació de partits Tots per L’Empordà, estem presentant mocions als respectius plens municipals per reclamar al Departament d’Interior que sigui sensible a les demandes de la comarca i que, a curt termini, reforci les plantilles de mossos d’esquadra de les Àrees Bàsiques Policials de Figueres i Roses. I per demanar al Govern de la Generalitat que impulsi la creació de la Regió Policial Girona Nord.

En el darrer ple ordinari de l’Ajuntament de Castelló vàrem aprovar aquesta moció. Avui convido a la resta d’Ajuntaments i formacions polítiques de l’Alt Empordà a sumar-se a aquesta reivindicació i presentar mocions similars als respectius municipis.