A Ciutadans treballem per als barris

Els ciutadans que viuen en els barris de Figueres són els grans oblidats d’aquest mandat a la nostra ciutat. La zona Nord-oest, el Culubret, la Marca de l’Ham, el barri de l’Estació, el de la presó, Horta Capallera, l’Olivar Gran… han vist com durant els últims quatre anys els problemes que tenien s’han anat acumulant sense que el govern els prestés suficient atenció ni realitzés actuacions i inversions per a millorar la seva qualitat de vida.

Les ciutats les fan els ciutadans. Quan ens sentim còmodes en els llocs que vivim aquests es desenvolupen, prosperen econòmicament, es redueix la delinqüència i el crim, l’entorn urbà es converteix en un espai de convivència i de trobada, el nivell de satisfacció dels ciutadans augmenta i la vida és més fàcil per a tots.

L’obligació de qualsevol govern és resoldre els problemes reals dels ciutadans. En els barris de Figueres ha estat tal l’oblit del govern que els problemes no han fet més que augmentar descontroladament. Els veïns cada dia, malgrat els seus esforços, se senten menys còmodes en els seus barris veient com la seva qualitat de vida disminueix. No solament han de fer front amb valentia als seus problemes quotidians, sinó que veuen com es multipliquen per la mala gestió d’un govern inoperant.

Figueres no pot concebre’s sense la vida en els barris. El dia a dia de qualsevol ciutadà es desenvolupa en la proximitat de casa seva, en el seu barri, en interacció amb altres veïns amb els quals conviu habitualment. El valor dels barris està en les persones que els habiten, són els que donen riquesa als barris i mereixen que qualsevol govern s’esforci en què els barris tinguin tots els serveis, mantinguin els comerços de proximitat, siguin segurs, estiguin nets, existeixin zones verdes adequadament mantingudes, espais perquè els nostres fills puguin jugar. Els barris són els llocs de residència de persones treballadores, honrades, que el que desitgen és poder viure en pau i poder desenvolupar els seus projectes de vida en llibertat.

Des de Ciutadans estem en constant contacte amb els veïns dels barris. Parlant, conversant i compartint els seus somnis, esperances i preocupacions. Tractem d’escoltar a tots els veïns que se’ns acosten a dir-nos què necessiten en el seu carrer, plaça i barri.

A Ciutadans hem col·locat el focus de les nostres polítiques municipals sobre els barris i realitzar un acompanyament a tots aquells veïns que ho necessitin.

Aquest ha estat i és el nostre compromís en aquest mandat: ser la teva veu a l’Ajuntament de Figueres.