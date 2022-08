En memòria de dos capellans assassinats

No fa massa dies, celebrant un sopar organitzat pels veïns del carrer Catalunya de Castelló d’Empúries, el meu cosí Pere Puig va recordar-me que, aquell mateix dia 22 de juliol de 1936, feia vuitanta-sis anys d’un tràgic succés: els assassinats dels mossens Tomàs Miralpeix i Lluís Frigola. Voldria aprofitar l’avinentesa d’aquest breu espai per rememorar els malaurats fets ocorreguts pocs dies després de la insurrecció franquista.

Fou la tarda del dia 22 de juliol de 1936 quan van detenir els dos capellans. Mossèn Tomàs era rector de l’Asil Toribi Duran i, entre altres, fundador de l’Agrupació Juvenil Esplais. En Lluís Frigola era un dels vicaris de l’església parroquial. Els dos foren arrestats i traslladats a les antigues dependències del convent de frares dominics, en aquella època convertit en l’Hospital de Santa Llúcia. Actualment, acull les dependències principals de l’Ajuntament. A tots dos els van recloure, a la part nord de l’edifici, en una petita habitació anomenada «dels bojos». Aleshores aquell espai s’utilitzava provisionalment per a custodiar persones amb malalties psicològiques abans de ser traslladades al sanatori psiquiàtric de Salt. Cap a quarts de set del vespre, uns quants dels homes més radicals del Comitè de Milícies Antifeixistes de Castelló, accediren a l’habitació cridant: «Frigola, Frigola ...». Uns segons després, els espetecs dels trets de màuser se sentiren per tota la vila. Els dos capellans foren executats allà mateix. Cap a les tres de la matinada, els varen carregar sobre un camió requisat a un veí de Castelló i traslladaren els seus cossos al cementiri municipal. La seva partida de defunció no es va registrar fins tres mesos després i com a resultes d’un decret de la Generalitat de Catalunya. En aquesta inscripció s’hi llegeix que moriren a l’Hospital de Santa Llúcia a conseqüència de mort violenta per les ferides rebudes.

El periodista i polític Claudi Ametlla, establert a Castelló d’Empúries, escrigué: «Ha mort també mossèn Tomàs Miralpeix, l’únic capellà entre els dotze o catorze que hi havia a Castelló en qui era patent un caire liberal i obert. Era, sens dubte, el més popular i el de millor tracte».