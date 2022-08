Turisme cultural, desestacionalitzat i de qualitat

L’estiu ha arribat, i amb aquest, l’arribada del turisme. Aquests dies Figueres està més activa que mai. Després de dos anys difícils, hem tornat a viure el començament d’estiu de sempre, i ho hem vist amb els carrers plens de gent passejant, i amb una presentació de la programació d’estiu plena d’activitats.

Fa uns dies vam presentar la Figueres Meeting Point, una guia completa amb tota l’oferta turística de la ciutat i el seu entorn. Una guia que ordena tot el que un visitant vol trobar a la ciutat agrupant així, tota l’oferta cultural, comercial, patrimonial i museística. I ho hem fet perquè cal que tinguem una estratègia definida per a potenciar el turisme a la ciutat.

Què hi trobaran en aquesta guia? Doncs els principals atractius de Figueres com la Fortalesa de Sant Ferran, la més gran d’Europa, el Museu Dalí, el Museu Empordà, el Museu del Joguet, el Museu de la Tècnica, etc., posicionant Figueres com un dels pols culturals més importants del país. També hi ha lloc per la tradicional cuina altempordanesa combinada amb les rutes enogastronòmiques, ajuntant així, dos dels nostres millors atractius: la gastronomia i els vins empordanesos. I no podia faltar l’oferta comercial de la ciutat, som la ciutat amb el centre comercial a cel obert més gran de Catalunya i comptem amb una gran oferta de botigues centenàries especialitzades en el seu sector.

I per què volem reformular el turisme? Ens trobem amb un repte important: replantejar el turisme de Figueres perquè sigui diversificat i sostenible, evitant així, l’estacionalitat del turisme durant tot l’any. Fins ara, rebíem turistes els dies que plovia, però des d’aquest govern hem fet una clara aposta per diversificar el turisme. D’aquesta manera posicionem Figueres com una destinació turística urbana i cultural de primer nivell durant tot l’any.

La indústria del turisme té la capacitat d’integrar a tots els sectors de l’economia i per això hem de donar-li la importància que té. Cal una aposta ferma i decidida per poder treure’n el màxim profit, i això és el que estem fent. I ho hem fet presentant un pla estratègic de turisme per posicionar la ciutat com a referent cultural i comercial, fent una aposta pel turisme que fa anys que no es feia. Una estratègia molt clara per aconseguir un turisme cultural, de qualitat, diversificat i present a la ciutat durant tot l’any.