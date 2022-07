Comencem a témer per l’aigua, just ara que fa tanta calor i que les piscines ens criden a tirar-nos-hi de cap. És cert que la majoria ja s’autonetegen i no fa falta buidar-les i tornar-les a omplir amb el dispendi d’aigua que això comporta, però, haurem de començar a pensar com refrigerar el nostre cos de manera natural.

Al desert, porten robes amples que faciliten la circulació d’aire i permeten que la suor es refredi aconseguint un efecte refrigerador. Aquí, es veuen peces molt ajustades al cos que xopen la suor i no sempre la temperatura ambient permet que aquesta es refredi. Haurem d’estudiar formes d’alleugerir la calor sense necessitar l’energia, que ja veiem que –malgrat les dites mesures del govern– no abaixa de preu ni a la de tres.

Però l’aigua, tan necessària, està avisant que escasseja. Uns veïns de Banyoles em deien que l’estany està minvant, també. A Lisboa, als autobusos, hi han penjat uns rètols que diuen: "La vida continua quan no hi ha electricitat, la vida continua quan no hi ha petroli, la vida continua quan no hi ha internet, la vida continua quan s’acaba la bateria, la vida continua quan no hi ha diners... però la vida no pot continuar sense aigua! Llavors, consumeix l’aigua amb la comprensió que és el que ens proporciona els béns més preuats".

I és veritat, l’aigua, a més de sadollar la nostra set hidratant-nos i aportant-nos uns nutrients necessaris, és imprescindible per als aliments: si no hi ha aigua, no tenim aliments, i sense aliments no podem viure.

Vivim en una inconsciència absoluta de l’escassetat d’aigua, ja que mentre l’aixeta ragi, nosaltres anem fent. Veurem quan comencin restriccions, que em consta que ja n’hi ha en alguns pobles catalans. L’ACA (l’Agència Catalana de l’Aigua) ja ha advertit que les restriccions es podrien estendre a tot Catalunya si no plou, perquè els embassaments estan per sota de la meitat de la seva capacitat, semblant a la gran sequera que es va patir el 2007.

Continuo veient que s’organitzen entreteniments basats en l’aigua, com les festes de l’escuma, o els parcs aquàtics, que sí, que aquests segur que tenen un circuit tancat per a aquest líquid, però es tracta de reflexionar sobre l’ús d’aquest bé preuat per alguna cosa que no és pas imprescindible, quan ja estem entrant en un període on haurem de renunciar a moltes coses més que prescindibles... si és que volem subsistir.