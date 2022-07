Com passar l’estiu amb salut

Aquest any, més que d’altes, la calor ens ha tornat a sorprendre. Ens ha arribat abans de temps i sembla que ens acompanyarà més temps del que inicialment pensàvem. Per aquest motiu, cal seguir una sèrie de consells amb la finalitat de minimitzar els efectes negatius de les onades de calor que ens van arribant. És molt important evitar la deshidratació, els cops de calor, l’exposició solar innecessària, les cremades solars, les picades de les meduses, els accidents de pirotècnia, els perills associats al lleure, les intoxicacions alimentàries i d’altres. De fet, no explicarem res que sigui nou, només es tracta de recordar-ho i de seguir les normes per viure amb salut aquesta època de l’any.

El primer que hem de fer és beure molta aigua. Cal hidratar-nos bé, perquè la calor provoca més suor i ens fa perdre molt líquid, cosa que comporta un risc de deshidratació, que clínicament pot arribar a ser molt greu. Sobretot ho és en el grup de persones més vulnerables com són els nens, la gent gran i les persones que presenten algunes patologies o situacions especials en què la deshidratació encara els pot afectar més greument la seva salut.

Cal que ens vestim amb roba lleugera i també cal dur un barret o una gorra. Ja se sap el color de la roba que més ens protegeix del sol i de la calor és el blanc i els teixits, els que són naturals. Ho són el fil i el cotó. Ara cada cop es porten més barrets i gorres, tant en els carrers, com a les platges i a la muntanya. Hi ha qui ja se’n protegeix amb una ombrel·la.

La crema solar és un altre protagonista de l’estiu. No ha de faltar a cap llar i s’ha d’aplicar a tota la part exposada al sol –i per si un cas, també a la no exposada–, abans de sortir de casa i cal tornar-ne a posar-se’n quan s’hagi suat massa o després dels banys a la piscina o al mar.

Una altra norma, que no tothom i no sempre es pot seguir, és la de no sortir a les hores de màxima insolació. És a dir a ple dia, quan fa més calor. En cas que el desplaçament sigui inevitable en aquest tram horari, cal protegir-se del sol, de la calor i de la deshidratació. Per tant, cal portar el cap cobert, beure molta aigua i buscar totes les ombres que hi hagi i desplaçar-nos per elles.

Ja ho hem anomenat abans, però hi tornarem, cal tenir especial cura de les persones més vulnerables. Aquestes són la gent gran, els nens i totes aquelles que presenten malalties cròniques que es poden descompensar fàcilment per efectes de la calor i el sol. Les persones amb diversitat funcional i amb discapacitat, també estan incloses en aquest grup.

Cal, sempre que es pugui, passar tantes hores del dia com es pugui en espais climatitzats. Però cal evitar també aquells que tinguin una temperatura excessivament baixa, perquè l’ambient massa fred tampoc és bo. Com tampoc ho són els contrastos tèrmics.

I quan sortim fora de casa, haurem d’estar alerta dels riscos de la muntanya, el mar i altres. Cal evitar tot allò que ens pugui exposar o provocar situacions de perill, tant per a la nostra salut com per a la d’altres persones com també les que puguin afectar el nostre medi ambient. Si seguim aquestes normes, no només ens defensarem de la calor de l’estiu, sinó que també el gaudirem.