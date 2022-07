Els portaveus dels grups municipals de Figueres fan una valoració del darrer ple

Els portaveus dels grups municipals opinen sobre el ple celebrat aquest dilluns dia 25:

Agnès Lladó (ERC): "Fer una ciutat més segura"

La seguretat sempre ha estat una de les nostres prioritats com a govern. Des del primer dia hem treballat per millorar la situació a Figueres. Tanmateix, continuem escoltant les grans proclames, més pròpies de l’extrema dreta, basades en titulars buits de contingut. Davant d’aquests comportaments, que perjudiquen la marca de Figueres generant encara més por a la ciutadania, el govern presenta resultats: hem augmentat la plantilla de la Guàrdia Urbana, passant de 61 a 73 efectius; hem incrementat les sancions i ampliat els dispositius; hem incorporat agents cívics nocturns i hem renovat l’enllumenat de la ciutat invertint 1.150.000 €.

La seguretat no és un fet local, és un fet global, un repte de país, i hem de treballar junts per fer front a aquests desafiaments. La setmana passada ens vam reunir amb el conseller d’Interior, a la Junta Local de Seguretat, on va anunciar que al setembre s’incorporarien 7 efectius més a l’ABP. A la Junta de Govern vam tirar endavant la convocatòria del procés selectiu de 4 places d’agent de Guàrdia Urbana. Mesures que són fonamentals per reforçar la plantilla i millorar la gestió. La inseguretat genera incertesa i incomoditat. Des del govern que tinc l’honor d’encapçalar, treballem per posar-hi fi. Destinem tots els esforços a millorar el benestar i la qualitat de vida de tots els figuerencs i figuerenques, perquè entre tots fem de Figueres una ciutat millor.

Pere Casellas (PSC): "Balanç de tres anys de govern"

Dissabte vaig fer una conferència de balanç d’aquests tres anys de govern municipal. Han estat tres anys complicats. Bàsicament per l’impacte d’una pandèmia que ningú esperava. Tot i això, s’ha treballat molt i vaig voler fer balanç d’aquests anys des de les àrees socialistes. Vam dir que posaríem ordre i això és el que hem fet. En camps on Figueres havia de posar-se al dia. Hem incrementat un 25% els agents de la Guàrdia Urbana. Ens vam trobar amb 63 agents per una ciutat de gairebé 50.000 habitants i acabarem el 2023 amb 85 agents.

Hem municipalitzat el servei de la neteja viària incrementant el nombre de treballadors i renovant la maquinària, amb una inversió de 2 milions d’euros. Hem fet 4 plans d’asfaltatge després d’anys de no fer-ne, que suposa la millora del 70% dels carrers de la ciutat. Haurem renovat la il·luminació de 70 carrers, especialment als barris, després d’anys d’abandonament. Hem renovat el carrer Pep Ventura, Vilafant i Col·legi. I hem fet una aposta decidida pel turisme i la cultura que està donant els seus fruits, com tothom pot veure. I hem fet una aposta per les instal·lacions esportives amb el nou pla de xoc i hem avançat cap ser una ciutat més animalista. Aviat toca parlar de futur i els socialistes tenim projecte per fer de Figueres una ciutat millor.

Jordi Masquef (JxF): "Parlar menys i escoltar més"

La situació a la zona oest no ha millorat en aquests 3 anys de mandat quadripartit, ans al contrari. Als talls de llum, que s’han intensificat en els últims mesos (ara també a la via pública), s’hi suma la manca d’interès del govern per traçar un full de ruta clar sobre el que ha de ser la zona oest en el futur. Això es reflecteix en el presumpte pla de millora de la zona nord-oest, liderat entre cometes pel regidor José Castellón i sobre el qual vam discutir en el darrer ple. I subratllo presumpte perquè, per una banda, el pla reprodueix fil per randa el que ja s’havia fet el 2018, i per l’altra, perquè el pla incorpora errades dignes d’un plagi de manual, com en el paràgraf on en lloc de referir-se a la zona nord-oest es refereix al barri barceloní de LA MINA (error típic d’allò que anomenem talla i enganxa.

Es tracta d’un pla d’actuació que havia de servir per fer propostes realistes sobre una transformació necessària, i no només per posar pedaços sobre problemes endèmics. Però més enllà de la diagnosi, esperàvem actuacions concretes. Passar de les paraules als fets. Però al senyor Castellón i a la resta de regidors del govern sembla que els importa ben poc el que passa en aquesta zona, perquè, en els 3 anys i 2 mesos que porten de mandat, només han estat capaços de fer un estudi, perdó, copiar un estudi sobre la zona oest! Devien pensar allò que el paper ho aguanta tot.

Héctor Amelló (Cs): "Cap solució ni proposta"

En aquest últim ple ha tornat a quedar clar que el govern del PSC, ERC i CUP no té cap solució ni proposta per als problemes reals que tenim els veïns de Figueres.

No han aportat cap proposta per combatre la delinqüència i la inseguretat; res han sabut portar al ple per millorar la neteja dels carrers, les places i els jardins; res per evitar les festes incontrolades a la zona oest, ni evitar els talls de llum; cap solució contra l’ocupació il·legal a la Marca de l’Ham, cap proposta perquè Figueres sigui una ciutat oberta, que atregui talent, empreses i emprenedors; cap il·lusió ni esperança han transmès als veïns que estan indignats amb la degradació dels barris.

El gran problema per a tots els ciutadans de Figueres és aquest govern que no té cap projecte ni cap solució. A Ciutadans, estem treballant per ser una alternativa de centre, sensata i liberal de present i futur per a tots els figuerencs.