Coses per fer aquest estiu

Aquest estiu no tindrem el suplement diocesà amb la carta del bisbe als estrangers i a tots els qui venen a la Diòcesi de Girona a fer vacances. El bisbe Francesc va morir fa tres mesos i ara estem esperant un nou bisbe.

Certament que Catalunya, i en concret les comarques de la Diòcesi de Girona, són un petit territori on es reuneixen tots els atractius possibles: paisatge, patrimoni monumental i històric, cultura i mil i una activitats per a tots els gustos i edats. El bisbe Francesc ha estat, amb Catalònia Sacra, un gran impulsor del ric patrimoni eclesial.

Els Pirineus i el cap de Creus, el Santuari del Mont i la zona volcànica de la Garrotxa, o la mateixa Costa Brava són llocs per visitar. I, aquí i allà, pobles i poblets carregats d’història i de paisatge: Castellfollit de la Roca, Cadaqués o Begur.

Amb una capital, Girona, que enamora per la seva elegància i bon viure. Vestigis arqueològics com la ciutat ibèrica d’Ullastret o les ruïnes de les ciutats grega i romana d’Empúries també són llocs per descobrir.

I, a l’estiu, els plans són infinits, amb festivals musicals (Peralada, Torroella de Montgrí, Cap Roig...) o les festes majors locals plenes de tradicions i sardanes, que conviden, fins i tot als qui hi vivim tot l’any, a redescobrir la terra d’una altra manera.

Visitar Catalunya és també degustar la seva rica i diversa gastronomia: des del senzill pa amb tomata a les gambes vermelles de Palamós; des dels bistecs de vedella de Girona a l’arròs de Pals, o a la crema catalana, per postres. I, fruir d’un tast de vins de la DO de l’Empordà per acompanyar tots els àpats i aperitius.

Aquest estiu, a Pals, com a exemple d’activitats que es fan després de la pandèmia, iniciem, amb dos concerts, el Festival Clàssic Pals, a l’església parroquial de Sant Pere: el diumenge 24 de juliol, a les vuit del vespre, un Concert amb dos pianos, amb Xavier Ricarte i Emma Stratton, amb obres de Schumann i Rachmaninov; i el dimarts 16 d’agost, a dos quarts de nou del vespre, la Chamber Orchestra of Europe, dirigida per Horst Sohm, amb Maya van Look de solista i peces de Bach, Haydn, Wagner i Piazzola.

Entre la tramuntana i el Mediterrani, hi ha diverses rutes per a contemplar paisatges de vinyes, a mig camí entre el mar i la muntanya, vinyes resistents a la tramuntana, i que ofereixen en molts cellers, vins blancs, rosats i negres, de molta qualitat. També vins dolços, com el moscat. Molts cellers (a Pals, el Mas Geli) organitzen sopars i tastos de vins a l’aire lliure, així com visites a les vinyes a la fresca del capvespre.

També a Pals, al costat d’on visc, es pot pujar a la centenària Torre de les Hores per contemplar tot l’Empordanet, les Medes i el massís del Montgrí, i els camps d’arròs que verdegen a la plana.

Es pot completar la visita a l’Empordà amb un bany a qualsevol cala de la Costa Brava, una visita al Museu Dalí de Figueres o a la Catedral de Girona, un sopar prop de la platja o una visita gastroenològica a les vinyes, contemplant la varietat de paisatges i tots els colors del verd. O, del blau de les nostres cales.

Aquests diumenges d’estiu, aprofito les homilies (i els articles) per reflexionar sobre la bellesa de les persones i de les coses, del paisatge i de l’entorn on vivim, com una forma de lloar Déu creador, que ens ha regalat unes bellíssimes postes de sol sobre les muntanyes, o una sortida de sol esplendorosa, cada dia diferent, sobre les ones, que enamoren.

La bellesa és un dels camins per arribar al transcendent, juntament amb la veritat i l’amor. Acabo amb dos fragments d’un poema de Montserrat Vayreda, dedicat a Begur:

«El qui vulgui veure la teva florida / que enfili la costa i pugi al castell; / l’escuma més blanca et dóna la vida, /les torres de moro, corona i anell.

Per més que no et moguis sembla que tens ales, / penetres els boscos, segueixes camins, / baixes a les platges, entres a les cales, / i a voltes t’arrisques a anar mar endins».

Bon estiu a tots els qui ens visiteu i a tots els qui hi treballem per a fer-vos possible una visita agradable al nostre Empordà.