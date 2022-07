Exèrcit de «nimbys»

Recentment, en una plana sencera a La Vanguardia es publicava un interessant reportatge titulat “Aragonès i l’exèrcit ‘Nimby’” (no al costat de casa meva, en anglès), que segons els autors de la peça, atribueixen a ERC, en confrontació amb el model de país de Junts. Malgrat que el fons de l’article descriu força bé l’augment d’aquest «exèrcit», crec no és del tot afinat, en canvi, fer l’afirmació i equació política sobre ERC vs. Junts. És més complicat. Certament, qui ha donat oxigen al creixement d’aquest exèrcit, és la política que porta el Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat, dirigit per ERC i ara amb la Presidència de la Generalitat, també d’ERC. I, sobretot, arran del nou decret d’implantació d’energies renovables. Però el caldo de cultiu ve de lluny, amb els criteris que fa anys utilitza la Ponència d’Energies Renovables.

Per tant, no és únicament ERC qui està fent possible aquest exèrcit. També hi ha sectors de Junts, sobretot si aquests tenen vaixell, segona residència o xalet amb vistes, a la Costa Brava o al Pirineu, qui també s’apunten al tir al «molí» o al «panell». Per altra banda, no ens enganyem, qui més tropa aporta a aquest exèrcit, és la CUP, ja que tenen millor incorporada la justificació o l’argumentari sobre la defensa del «territori» i la primacia del fet local (coartada perfecta per als «Nimbys»). I, finalment, tenim tota una multitud de plataformes, on participen militants d’aquests partits, però també el gruix d’independents, afectats i emprenyats amb tot, que són la massa crítica (reactiva, millor dit), que efectivament nodreixen i donen dimensió a aquest exèrcit. Tanta dimensió, que avui ja han escapat del control d’ERC. Podríem dir que se’ls ha escapat de les mans. Per tant, tenim un problema polític i social de grans proporcions, que va molt més enllà del model de país de Junts o ERC. És més, no crec que sigui un problema de model de país, sinó de si les institucions estan en línia amb els compromisos i directrius sobre el canvi climàtic de la UE i els Acords de París, dels compromisos del Govern espanyol sobre transició energètica i de les polítiques sobre mitigació i adaptació al canvi climàtic acceptades dins l’àmbit científic. O estem en línia, o no ho estem.

Per altra banda, donar a entendre que Junts serien els bons i ERC els dolents, podria desviar l’atenció del problema de fons: qui està per posar Catalunya a escala europea en matèria d’energies renovables i qui està per seguir com estem amb pretextos sobre el paisatge i la biodiversitat, mentre continuem consumint gasolina, gas i electricitat com descosits i seguim augmentant emissions de CO2 i de temperatura mitjana, com a suïcides.