Triar la vida, una veu contra el suïcidi

El PLARESC és el nom d’un programa de salut. El seu objectiu és millorar la detecció i l’abordatge de la conducta suïcida per reduir la taxa de les temptatives, de mort i el seu estigma social, mitjançant un abordatge integral i d’actuacions comunitàries. Una de les principals línies del pla és l’atenció i suport als professionals, a la família i als supervivents del risc de suïcidi. El telèfon 061 és la via de suport i acompanyament d’aquest pla.

El pla compta amb el servei especialitzat en l’atenció telefònica, per a persones amb conducta o ideació suïcida, als seus familiars o a les persones properes. L’equip, especialitzat en salut mental, és expert en conductes suïcides i en la seva ideació, temptativa i mort. L’atenció que es dona és de 24 hores del dia, cada dia de l’any i el professional que atén a la persona que fa la demanda activa el recurs en funció de cada cas i necessitat. Per exemple es pot activar el codi risc suïcidi (com s’activa el codi IAM en cas d’infart o el codi ICTUS quan el sospitem), la derivació a urgències de l’hospital o als serveis especialitzats dels centres de salut mental per a infants i joves o als d’adults. S’actua segons està indicat en el moment de la trucada.

Què passa quan una persona activa el 061 d’atenció al suïcidi? Doncs que primer és atès des d’una oficina del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) i hi pot contactar la persona afectada, un familiar, un amic o qualsevol altra persona propera. Tot seguit els operadors passen la trucada a la unitat especialitzada i el personal sanitari l’atén. Aquest, activa el recurs més adient, que pot tractar-se d’assistència, d’estabilització de la situació de crisi o d’un trasllat a un centre sanitari.

El suïcidi és la principal causa de mort no natural i la segona causa de mort en joves d’entre 15 i 29 anys a Catalunya. Es dona més en les persones amb condicions socioeconòmiques desfavorables i la taxa de temptatives de suïcidis és més elevada en les dones que en els homes. El pla de prevenció del suïcidi de Catalunya (PLARESC) vol detectar i atendre a tota la població vulnerable com són, per grups, els de la gent jove, les víctimes de violència, les d’abús i/o situacions límit, les persones d’edat avançada i la gent gran, les persones amb malalties cròniques i que tenen dolor, les persones discapacitades i la resta que també estiguin en situació de risc. Ho vol fer de forma integrada i coordinada amb els diferents àmbits i serveis implicats.

El pla també vol desestigmatitzar la conducta suïcida. Per aconseguir-ho vol incorporar-hi l’atenció als supervivents, a la seva família i als professionals sanitaris. També vol implicar-hi les entitats socials, activant la derivació als recursos de suport comunitaris, com són les entitats de supervivents. El pla contempla també la formació tant dels professionals d’atenció primària i comunitària com també la de persones d’altres àmbits.

En aquests moments en què es viuen, situacions molt difícils de superar, tant des del punt de vista de salut com de patiment emocional, hi ha hagut un increment del risc de suïcidi, de les idees suïcides i de morts per aquesta causa. Parlar-ne, fer-ne difusió, desestigmatitzar-lo i lluitar activament des del punt de vista sanitari farà disminuir-ne la incidència i prevalença. I ara el 061 Salut Respon és l’eina transversal d’atenció no presencial que dona una resposta personalitzada. És important fer-ne difusió i donar-lo a conèixer.