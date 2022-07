És possible conviure amb els patinets?

Les estadístiques fa temps que alerten del fenomen: els accidents de patinets s’estan multiplicant. Sense anar més lluny, aquesta setmana he estat testimoni d’un incident que, per ben poc, no s’incorpora a aquesta llista negra. A última hora de la tarda, diversos cotxes enfilaven el carrer del fundador de l’Institut Ramon Muntaner de Figueres, el González de Soto, en direcció a l’Avinguda Salvador Dalí. De sobte, el conductor d’un patinet va sortir sense aturar-se i contra direcció del Vicenç Dauner. Només uns mil·límetres, i una gran dosi de sort, varen impedir que s’estampés sobre el vehicle que encapçalava la comitiva. Amb to desafiant, l’infractor es va situar al costat del vehicle abans de fugir de l’escenari de la seva heroïcitat malentesa. Podeu imaginar-vos la cara dels ocupants del cotxe i dels allà presents.

L’ús de vehicles de mobilitat personal (VMP) ha vingut per a quedar-se. Ara bé, és preocupant veure el mal ús que en fan alguns usuaris obviant qualsevol de les regulacions establertes a la nova Llei de Trànsit, del mes de març passat. Una normativa nascuda per donar resposta al creixement desordenat d’aquests vehicles que, en els últims tres anys, varen causar més de mil tres-cents accidents en víctimes a Espanya. A Barcelona, per exemple, fins a 750 patinets es varen veure implicats en algun dels 7.000 accidents de trànsit de l’any passat. Una sinistralitat creixent també a l’Alt Empordà, on ja hem de lamentar víctimes mortals.

Només cal sortir al carrer per veure usuaris de patinets sense casc, circulant sobre les voreres, saltant-se senyals de stop i semàfors en vermell o creuant els passos de vianants, sense baixar del vehicle. Situacions, totes elles i algunes més, prohibides per llei. Si no volem estigmatitzar els VMP i aquells que en fan un bon ús, ja és hora que les administracions actuïn amb fermesa contra aquesta impunitat i per a continuar millorant la convivència i la seguretat a la via pública. Que, com diu la paraula, és de tots.