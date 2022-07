Els portaveus dels grups municipals de Figueres fan una valoració del darrer ple

Els portaveus dels grups municipals opinen sobre el ple de juliol celebrat aquest dilluns dia 4:

Agnès Lladó (ERC): "Revetlles de Sant Pere"

Enguany hem decidit donar un nou significat a les revetlles de Sant Pere, patró de Figueres. L’aposta ha estat arriscada, però el resultat, molt positiu. Tota la ciutat s’hi ha bolcat, i ha estat molt satisfactori veure com, dia rere dia, places i carrers han quedat plens a vessar.

A Figueres, estem orgullosos de formar part d’una ciutat activa, amb un gran teixit associatiu, amb entitats que han fet possible la festa i, sobretot, amb figuerencs i figuerenques amb ganes de sortir al carrer i viure-la.

Hem passat una època difícil, en què ens hem vist obligats a cancel·lar un munt d’actes, i per aquesta raó des de l’Ajuntament hem treballat per optimitzar i diversificar els recursos i retornar a la normalitat amb més activitats que mai.

Potenciar aquestes dates tan importants per a la nostra ciutat és una fita històrica, i ara ja podem dir que hem assolit l’objectiu proposat: comptar amb dues festes majors. Aquesta és la millor manera de donar el tret de sortida a l’estiu.

I això és el que hem fet, gaudir a l’aire lliure de concerts a la plaça de Catalunya, de la Mostra del Vi, de tradicions com els balls d’esbarts, la plantada de gegants, les havaneres, el pubillatge, la missa solemne, el repic manual i, sobretot, de la coca de Sant Pere. Recuperem la nostra història per sentir-nos més figuerencs i figuerenques que mai!

Pere Casellas (PSC): "Dades per l’optimisme"

Figueres és una de les ciutats que més ha reduït l’atur en el darrer any a Catalunya. Avui, hi ha el menor nombre d’aturats a la ciutat dels darrers 14 anys, des de l’any 2008. Hi ha més de 1.500 persones que han trobat feina en aquest darrer any.

Fa quinze dies també vam saber que Figueres continua essent la ciutat de més de 20.000 habitants amb més comerços per càpita amb prop de 800 comerços. És important per què continuem liderant aquest rànquing després de la pandèmia. Però és que en els darrers mesos, s’han obert molt nous negocis en locals que feia anys que estaven tancats. El dinamisme econòmic és evident i el comerç n’és un reflex.

Finalment, la setmana passada vam presentar la segona edició del «Dalí de Figueres» una iniciativa conjunta entre l’àrea de turisme de l’ajuntament, fundació Gala-Salvador Dalí i Comerç Figueres per dinamitzar la ciutat a l’estiu. I ens diuen que les dades turístiques d’aquest estiu seran espectaculars.

Però més enllà de l’estiu, la ciutat bull des del març a l’octubre. Hem aconseguit desestacionalitzar el turisme a través de la cultura i el comerç.

La ciutat funciona, expliquem-ho encara que alguns només els hi agrada el que no funciona.

Jordi Masquef (JxF): "Això ha arribat massa lluny"

El ple municipal del mes de juliol ha vingut marcat per una qüestió que mai havia d’haver arribat tan lluny: l’antena de telefonia que el govern instal·larà a l’Olivar Gran. Després de dos mesos de moratòria que segons l’alcaldessa havien de servir per trobar una solució, el govern ha decidit tirar endavant amb la instal·lació de manera imminent.

Els veïns i veïnes, cansats i decebuts han volgut expressar el seu rebuig i malestar amb aquesta decisió i amb l’actitud del govern, que ha deixat molt a desitjar:

En primer lloc, per la manca de transparència a l’hora d’adjudicar els terrenys, coneixent sobradament les opcions alternatives que es van contemplar l’any 2015 i que van aprovar tots els grups del consistori inclòs l’actual alcaldessa. En segon lloc, per no escoltar els veïns després de les reunions reiterades, mobilitzacions i demandes que han expressat al govern, tot esperant una resposta o una solució que mai ha arribat. I finalment per haver demostrat un cop més la seva manca d’honestedat amb els veïns i la ciutadania, a qui ha volgut fer creure novament que tot és culpa del govern anterior.

Les coses clares i les responsabilitats per a qui pertoquen.

Héctor Amelló (Cs): "Por el pito del sereno"

Això és el que el vicealcalde vol ocultar i no vol que sàpigues: la delinqüència augmenta descontroladament a la ciutat de Figueres en el primer trimestre de 2022. En només tres mesos les infraccions penals han pujat un trenta-nou per cent.

Els delictes greus i menys greus de lesions s’han multiplicat per tres. Els robatoris amb força en domicilis i establiments gairebé es doblen, de 33 a 62.

A la ciutat feminista de la qual treu pit l’alcaldessa, les agressions sexuals amb penetració s’han triplicat i els delictes contra la llibertat sexual augmenten un 125%.

La solució d’aquest govern: Figueres tindrà uns «serenos» que ni tenen formació, ni competències, ni poden fer res per a combatre el crim i que «patrullaran de nit per lluitar contra actes incívics i la sensació d’inseguretat, que hi ha a Figueres», segons l’Ajuntament.

És cert que els delinqüents els prendran el número als «serenos».

El mateix que fa el Sr. Casellas amb els problemes reals dels ciutadans, dir que la inseguretat només és una sensació.

El que farem amb aquest govern és enviar-los a l’atur el 2023 per incompetents i per arruïnar la nostra ciutat.