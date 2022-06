Un dels perills de l'estiu

Aquest any, a les nostres platges, no només s’espera l’arribada de les persones per nedar, prendre el sol o fer les dues coses, sinó que també es preveu que arribaran, com ja és habitual les meduses. Potser ho faran més aviat. L’escalfament de l’aigua i els seus corrents –entre altres factors– ho propicien. De fet, ja fa uns dies que en varen arribar massivament a la costa nord de l’Empordà, però de la mateixa manera que varen arribar, varen marxar. Però ben segur que tornaran. Algunes persones ens ho poden assegurar perquè s’hi han topat i n’han sortit lesionades. De fet, cada any sembla que n’arriben més.

Per començar hem de dir que el primer que hem de fer és evitar que ens piquin. Cal no entrar en contacte directe amb elles. Per evitar-ho podem o, no banyar-nos i/o no tocar-les –tant si són vives com si ja no ho són– també podem fer servir barreres. Es tracta d’utilitzar cremes solars especials, deposar-se banyadors i/o altra roba que cobreixi molta part del cos. També cal evitar anar a les zones on les onades les embat, ja que s’hi solen acumular restes de meduses que de vegades no veiem i ens poden ferir. No ens banyarem si en veiem a la sorra o al mar o si els vigilants de la platja ens ho aconsellen. Cal dir que les meduses no s’han de tocar mai amb les mans.

De totes maneres pot passar que siguin al mar i no les veiem. Pot ser que les toquem sense adonar-nos-en o fins i tot hi xoquem o també pot passar que les toquem sense voler quan estiguem passejant. Si això passa el primer que s’ha de fer és separar-se’n. Cal sortir de l’aigua tan aviat com es pugui. No s’ha de fregar ni rascar la zona afectada amb res. Cal retirar les restes dels tentacles de la pell amb pinces o guants. Mai sense protegir-nos. No s’ha de posar aigua dolça sobre el lloc de la picada perquè empitjora i cal rentar la ferida amb aigua salada. És molt útil posar gel dins una bossa i aplicar-la sobre la zona, durant cinc minuts. Això fa minvar el dolor, però no s’ha de posar mai directament sobre la pell on hi ha la ferida. Si la coïssor no millora, es pot tornar a posar fred local cinc minuts més. S’ha de mantenir el lloc de la picada neta i desinfectada, durant un mínim de dos a tres dies.

Com més ràpid actuem, més ràpids i millors seran els resultats. Sempre s’ha de vigilar que no apareguin reaccions generals. En són signes i símptomes l’aparició de tremolors, nàusees, marejos o dolor intens. Si aquests són importants i/o greus, cal portar la persona a un centre sanitari.

La reacció a la picada de medusa és ben individual. Però són més sensibles les persones que tenen antecedents d’al·lèrgies i asma, de malalties cardiovasculars i també ho són més els nens. Està relacionada també amb la superfície corporal afectada, si la pell és fina o està bronzejada i si afecta els ulls. La picada recorda el dolor d’una cremada i al cap de poc del contacte apareix una reacció, que pot reaparèixer diverses vegades, durant setmanes i fins i tot mesos. Aquesta és com una erupció a la pell, amb envermelliment, inflor, picor local i dolor. Quan han picat una vegada, la següent, la reacció pot ser pitjor.

Cal evitar, sigui com sigui, que les meduses ens piquin i si ho fan, s’han de seguir els consells donats més amunt.