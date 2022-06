Els barris es reactiven

Després de dos anys de pandèmia comencem a retrobar-nos amb situacions que ens havien estat sempre molt familiars i que hem trobat a faltar. A Figueres les associacions de veïns han estat històricament un espai de convivència, participació i debat, però també grans referents de l’activitat social i lúdica de la ciutat. Han tingut un paper indispensable en la cohesió i dinamització dels barris i la seva gent i han exercit com a interlocutor amb l’Ajuntament. Darrerament i malgrat les dificultats, les associacions de veïns i veïnes de la ciutat han demostrat una gran cohesió i complicitat, unificant la seva veu a l’hora de reclamar més seguretat, més neteja i mesures urbanístiques per millorar la mobilitat dels barris. La pandèmia va posar a prova aquestes entitats i associacions, que van haver de limitar la seva activitat i que no ho han tingut gens fàcil per tirar endavant, així que, com a representants dels figuerencs i figuerenques, tenim el deure d’escoltar-los i atorgar-los el lloc que els correspon. Les festes dels barris són un clar reflex de la vigència d’aquestes associacions, que aquest any s’han implicat en l’organització de les seves celebracions. Barris com el de l’Eixample, que celebra la seva festa a finals de juny o la Cursa popular del barri Turó-Nova Estació, s’han convertit en esdeveniments molt transversals amb activitats adreçades a tota la família. Reactivar Figueres en un moment tan complicat és una tasca que ens pertoca a tots i que només serà possible si comptem amb la complicitat de totes aquestes persones que desinteressadament aposten per fomentar uns valors que ens permetran a tots construir una ciutat on viure millor. Les associacions de veïns sempre han fet molt per Figueres i ara més que mai, ens toca a nosaltres estar a la seva alçada.