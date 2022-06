La salut del català i la nit de Sant Joan

Aquesta Nit de Sant Joan potser s’ennuegaran a can Netflix Espanya. Qui sap si ja no serà aquella nit d’alegria que cantava Jaume Sisa, si prospera la campanya impulsada per la lingüista Carme Junyent per la poca presència del català a la plataforma. La professora de la Universitat de Barcelona, també africanista i feminista, ha demanat «passar per la foguera l’abonament» per alçar la veu contra aquesta situació que considera discriminatòria.

Junyent fa anys que alerta sobre l’estat de salut del català. L’acció amb Netflix és només un nou capítol en aquesta crida. Dissabte recordava, durant la clausura de la Convenció de la Premsa Comarcal, que fa anys va perdre la confiança en la classe política per atendre una situació que, dades en mà, ja s’intuïa als anys noranta. En ple debat polític i judicial sobre l’ús del català a l’escola, aquesta experta en llengües amenaçades assegura que fa anys que la nostra llengua està en un procés de progressiu desús a les escoles. La immersió només va funcionar al principi, en especial a primària. Però, actualment, el català és una llengua absent als instituts. «Ja voldria jo –va etzibar dissabte– que només el vint-i-cinc per cent de les classes es fessin en castellà». Davant d’aquesta situació, la lingüista nascuda a Masquefa, també coneguda per la seva oposició contra l’escriptura i la parla no sexista, proposa que siguin els usuaris els responsables finals d’assegurar la continuïtat de la llengua. I com a exemple, ha posat l’èxit de la Premsa Comarcal: «Només té sentit si es fa en català i així s’ajuda a perpetuar-la». Per això, crec que és just agrair la confiança de totes les persones que creuen en aquest model de comunicació compromès amb la proximitat i, en particular, amb aquesta capçalera que, un any més, torna a ser el setmanari líder a Catalunya, segons l’auditoria de l’Oficina de Justificació de la Difusió. Un bon motiu per brindar aquesta revetlla.