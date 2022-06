Garbes i batre, tradició secular

Aquest cap de setmana passat vaig poder assistir a diversos actes de la Fira del Blat al Pa, organitzada per la Farinera i la Cooperativa de Castelló d’Empúries. Voldria felicitar els organitzadors per fer-nos reviure, encara que fos a tall de demostració, com es treballava antigament en els nostres camps.

Eren cap a dos quarts de dotze del matí de dissabte i, de sobte, pel camí de terra d’anar al Mas Nou va aparèixer una màquina per a mi mai vista, semblava un invent propi del Renaixement, una creació de Da Vinci. Tot i que eren unes quantes persones van estar-hi una bona estona fins a tenir-la llesta. Cal dir que el potent sol que lluïa, feia caure a plom uns raigs que produïen una sensació de calda terrible, tot i això la van aconseguir muntar. Un cop posat a punt, aquell giny que era arrossegat per un Ford model 2000, va ser entrat al tros. La tracció del tractor feia funcionar, mitjançant unes rodes dentades de diferents mides connectades amb cadenes, un complex sistema de moviments perfectament sincronitzats. Després del tall, unes pales de fusta giraven i feien entrar el blat en un espai planer que també tenia un moviment de rotació. Quan n’hi havia prou quantitat es formava una garba, es lligava i sortia feta per l’altre cantó. A part del conductor del tractor que portava la màquina amunt i avall del camp, un altre home, el maquinista, feia pujar i baixar la part que segava, segons les alçades del terreny. Un cop fetes les garbes, amb un altre tractor i un remolc, una desena de persones les van recollir. El diumenge es va realitzar la demostració de batre. En aquesta ocasió també una màquina ventadora d’uns sis metres de llargada per tres d’alçada, connectada amb corretges amb un tractor Fordson Major el qual feia la força motora per poder fer anar aquell encara més complex sistema, separava el gra de la palla. Va fer que els visitants a l’espectacle gaudissin d’allò més. Mentre tres homes s’encarregaven de nodrir la trilladora, la màquina anava fent la seva feina: per dos laterals omplia els sacs de blat i per un tub d’us tres metres de llargada treia la palla i així a poc a poc s’anava fent l’alçada de la pallera. I així funcionaven aquells extraordinaris mecanismes.