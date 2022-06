Donar vida a la vida

Cada 14 de juny és el dia mundial del donant de sang. La seva finalitat no és només fer visible la importància d’aquesta donació sinó també que es tracta de fer un petit homenatge a les persones que en donen. La sang salva vides i els seus donants salven vides de forma altruista. L’Organització Mundial de la Salut també ho reconeix i per això va iniciar la celebració d’aquest dia fa 20 anys, també amb la finalitat de sensibilitzar sobre la necessitat de fer donacions de forma regular i d’aconseguir l’autosuficiència de cada país per atendre demanda pròpia. A Catalunya som autosuficients en sang.

El donant, en fer aquest acte, sent altruisme, solidaritat i satisfacció, cosa que li provoca un benestar emocional. Cada cop es fa més palesa la necessitat de donar-ne, per això són tan importants les campanyes adreçades també a captar nous donants, i que aquests siguin cada cop més joves i que es comprometin desinteressadament en salvar vides. En paraules textuals d’alguns dels donants, la seva actuació «mostra el millor de les persones perquè no demana res a canvi, però diu molt de qui ets com a persona, dels teus valors i del compromís amb la societat».

Concretem, qui pot ser donant? Doncs totes aquelles persones d’edat compresa entre els 18 i els 70 anys, que tenen un pes de més de 50 quilos i que gaudeixen de bona salut. Les dones poden donar-ne un màxim de tres vegades a l’any i els homes de quatre. Entre donació i donació sempre cal esperar un interval mínim de dos mesos. Aquest temps és necessari perquè el donant no es ressenti d’haver-la fet.

L’acte generós comença amb una anamnesi mèdica o interrogatori, quan un metge del banc de sang li fa al donant una sèrie de preguntes abans de fer-la. L’examen físic previ consisteix a mirar la pressió de la sang i comprovar que el nivell d’hemoglobina en sang és normal, per estar segurs que la persona no presenta una anèmia i en pot donar.

Quan una persona ha passat la Covid-19 ha d’esperar 14 dies després de desapareguts els símptomes de la malaltia per poder donar-ne. En cas de ser un contacte d’una persona malalta de la Covid-19, però si té la pauta completa de vacunació, en pot donar sense cap contraindicació. És important recalcar aquí que la vacuna de la Covid-19 no impedeix al donant ni de donar sang ni de donar plasma. Però de tots és sabut que de vegades aquestes vacunes poden donar com a efectes secundaris febre o malestar general. Si aquest és el cas cal esperar 2 setmanes.

Quan donem sang la podem donar completa. En aquests moments es xifren en 800 a 1.000 donacions diàries les necessàries per garantir l’autosuficiència. També podem donar plasma, que és un element de la sang que de vegades és imprescindible per certs tractaments, en accidents greus o davant de problemes de coagulació. Les plaquetes també són un element sanguini vital per alguns malalts de càncer i també afavoreixen la coagulació sanguínia. Darrerament, s’està parlant molt de la donació de la medul·la òssia. El prototip del donant és el d’un home entre els 18 i els 35 anys. Remarquem que la medul·la és el tractament de vegades imprescindible, pel guariment d’alguns dels càncers sanguinis més freqüents. La generositat salva vides. Això cal recordar-ho sempre.