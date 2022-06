Els portaveus dels grups municipals de Figueres fan una valoració del darrer ple

La corporació figuerenca va celebrar dimarts dia 7 el ple municipal del mes de juny. Els portaveus dels grups municipals opinen sobre la sessió:

Agnès Lladó (ERC): "Figueres, ciutat per a tothom"

Fem ciutat, la fem cada dia i la fem per a tothom. Figueres és una ciutat amb molt de potencial, però fa anys que necessita una transformació en tots els àmbits. I això és el que estem fent. Cada mes, al ple municipal, aprovem actuacions per millorar la ciutat, i ho fem en diverses àrees. Una de les preocupacions més comunes, quan visito les escoles de la ciutat, és com serà la Figueres de futur. Recentment, hem presentat un Pla de Sostenibilitat Turística, valorat en més de 5 milions d’euros centrat a replantejar el turisme perquè sigui diversificat i sostenible, perquè tenim potencial, atractiu i activitats culturals tot l’any. Ho tenim tot, només ens ho hem de creure i tenir més autoestima de ciutat.

Sovint ens pregunten sobre la neteja. També hi estem donant resposta, amb nova maquinària de neteja i amb més personal, i impulsant una campanya de civisme amb la implicació dels centres escolars amb el lema «Fem-la millor», per conscienciar i sensibilitzar sobre la responsabilitat col·lectiva per tenir una Figueres millor. Treballem pel benestar dels figuerencs i les figuerenques, per fer una ciutat més sostenible, més inclusiva i més justa socialment. I això es tradueix amb més neteja, més il·luminació, més plantilla de la Guàrdia Urbana, nou asfaltatge... perquè la ciutat l’hem de fet entre totes i tots.

Pere Casellas (PSC): "Més inversió que mai en seguretat

Després de dos anys de pandèmia, les xifres de delictes han tornat a créixer a tot el país. Bàsicament, perquè la comparació es fa en relació amb els períodes en què hi havia confinament. Això ha passat també a la nostra ciutat.

La inseguretat és una problemàtica que estem encarant amb determinació i que a Figueres té un dels principals problemes en la manca d’inversió en la darrera dècada.

Des de l’inici d’aquest mandat, l’aposta en seguretat ha estat clara. Quan vam entrar el 2019, a Figueres hi havia seixanta-tres agents. Ara, n’hi ha setanta-un i l’any que ve arribarem als vuitanta-tres.

Haurem augmentat la xifra de vint agents en quatre anys. Mai hi ha hagut un increment de policies tan gran a la ciutat de Figueres.

Però, a més, hem incorporat deu agents cívics nocturns, que començaran a circular i a donar servei aquest mateix mes de juny. Aquest és un reforç imprescindible per millorar la convivència i l’incivisme.

A més, s’ha invertit en càmeres i material. I hem demanat que les altres policies s’impliquin en la millora de la seguretat a la ciutat.

Treballem amb determinació per reduir al mínim la inseguretat i l’incivisme a la ciutat de Figueres.

Jordi Masquef (JxF): "Temes pendents que ens afecten"

Durant el darrer ple municipal, des del grup de Junts per Figueres vam formular tres peticions molt clares al govern. Es tracta de problemàtiques que els veïns i les veïnes de la ciutat ens han fet arribar, i que ja han transmès a aquest govern, sense obtenir cap resposta efectiva.

En primer lloc, els barris de Figueres demanen civisme i neteja de les places, com la plaça Bartomeu Massot o la plaça Joan Tutau, que massa sovint presenten estats lamentables, amb mobiliari deteriorat, brutícia per terra i a les zones infantils.

També vam voler recordar al govern que des del Park Sol els veïns fa temps que demanen una zona verada, que millori la mobilitat i els accessos del barri. Aquesta és una solució que havia d’estar implementada des de fa temps i que de moment es manté sobre la taula de l’alcaldessa.

Finalment, vam fer esment a les obres del carrer Barceloneta, Peralada i Jonquera, que el quadripartit va donar per acabades, tot i que no s’han finalitzat com és degut, i que, per tant, encara suposen una problemàtica sense resoldre. Li recordem a aquest govern que la política de grans titulars no pot desbancar els temes del dia a dia, que són els que han de fer la vida més fàcil i amable als figuerencs i figuerenques.

Héctor Amelló (Cs): "Inseguretat en augment"

Continua l’escalada de delinqüència a Figueres, tant és així que ja superem les dades de 2019. Segons el vicealcalde ara la culpa és dels francesos, vergonya! Deixi de negar la realitat, la delinqüència no és un fenomen nou i no pot continuar negant el que tots els ciutadans de Figueres fa tants anys que li diem: la seguretat és un dels problemes que més preocupa. Que lamentable és la tossuderia de negar la realitat, quant temps perdut, quanta inoperància política. La pregunta és: farà alguna cosa? O només prendrà mesures cosmètiques pensant que s’acosten eleccions? De què ha servit el govern d’ERC i PSC? Fa dos anys que vam aprovar una proposta de Ciutadans per a actuar amb més eficàcia davant el crim: pla integral de seguretat, desplegar la policia de barri, augmentar la plantilla de la Guàrdia Urbana fins als 96 agents, posar càmeres de lectura de matrícules en els accessos de la ciutat, més presència policial en punts calents i d’especial reincidència delictiva o dotar a la Guàrdia Urbana de pistoles Taser van ser algunes de les mesures aprovades. Saben què ha fet el vicealcalde per a posar en marxa aquestes mesures? Res. És lamentable que per culpa seva els ciutadans de Figueres no puguem viure en llibertat i amb més seguretat.