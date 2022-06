Dubtes que Figueres necessiti un nou rumb polític? És evident que cal i així ho expressen la majoria de veïns quan ens diuen que, sens dubte, cal fer fora del govern a ERC, PSC, CUP i Canviem. Els va encegar l’ambició, van arribar sense cap projecte perquè només van pensar en aconseguir les poltrones, i aquest despropòsit l’hem pagat tots els figuerencs en forma de més impostos, més malbaratament, més endollats i càrrecs de confiança, més inseguretat i okupacions, més incivisme, més brutícia als carrers, menys oportunitats econòmiques, barris més oblidats, menys transparència i una bona dosi de populisme.

Canviar de govern no és una opció, és una necessitat urgent si volem reactivar Figueres. Ciutadans és l’alternativa liberal assenyada i moderada que allà on governa és sinònim de bona gestió: Andalusia o Madrid són l’exemple que demostra la gestió eficient dels governs quan Ciutadans en forma part. Quan Cs governa es persegueix la corrupció, es crea ocupació, es redueixen els impostos, la seguretat augmenta i la prioritat és el benestar de tots els ciutadans. I això és el que des de Ciutadans volem per a Figueres: més seguretat, més oportunitats i reactivació econòmica i barris dignes on tots els ciutadans puguin tenir els seus projectes de vida.

Primer. Volem fer de Figueres una ciutat segura on els delinqüents no trobin impunitat i sàpiguen que no són benvinguts. Fer de Figueres una ciutat segura és un objectiu prioritari i irrenunciable, ningú pot ser lliure si quan surt al carrer està preocupat i té por de ser víctima d’un delicte.

De la mateixa manera cal posar fi a les okupacions il·legals: els habitatges són dels seus legítims propietaris que els han adquirit amb molt d’esforç, endeutant-se i invertint els estalvis de la seva vida. És intolerable que un okupa vulgui tenir més drets que els ciutadans que intenten fer bé les coses.

Segon. Estem enmig d’altres crisis profundes i els ciutadans no poden pagar tants impostos. L’administració ha de gestionar millor i ser més eficient, la solució no pot ser pujar impostos, com fa ERC i PSC. Per a ajudar a crear ocupació i fer que les empreses romanguin obertes cal crear un ecosistema propici de llibertat i baixos impostos. No és tan difícil! Quan els empresaris i autònoms gestionen els negocis i l’administració es limita a acompanyar és crear un entorn favorable i un cercle virtuós.

Tercer. És l’hora dels barris. Posarem fi a l’oblit que han patit els veïns dels barris durant dècades. Els barris de Figueres han perdut activitat econòmica i qualitat de vida. El que abans van ser espais de llibertat s’han convertit, per la deixadesa del govern, en llocs oblidats on l’espai públic està cada vegada més degradat, més brut, amb un mobiliari urbà que fa pena. Els veïns dels barris n’estan farts perquè paguen els seus impostos i mereixen inversions.

Figueres necessita un autèntic canvi. Aquesta és l’alternativa liberal, l’aposta de Ciutadans. Polítiques liberals, moderades i assenyades que posen als ciutadans en el centre, lliures i iguals.