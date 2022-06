Hi ha un dia a l’any que s’actua a favor de la salut de les dones. Se’n fa difusió, com també de les seves necessitats i de les seves demandes. La xarxa de salut de les dones llatinoamericanes i del Carib varen proposar de dur-lo a terme a Costa Rica l’any 1987 en una reunió de la xarxa mundial de dones pels drets reproductius. Va ser un concepte important que s’ha anat commemorant anualment.

De llavors ençà, i referint-nos a sexe i gènere i a salut, hi ha coses que han canviat i d’altres que no ho han fet gens.

En aquests moments, estem en plena difusió dels canvis de nomenclatura i de conceptes pel que fa al gènere i al sexe de les persones. De vegades ens podem confondre si no ens ho expliquen prou bé. Perquè fins fa ben poc al món semblava que només hi havia homes i dones. Això està en procés de canvi. Veiem quin és aquest canvi.

Què és el sexe? Doncs és aquell conjunt de característiques biològiques i fisiològiques que pertanyen a una persona. Aquí podem fer una classificació més àmplia que inclou femella, intersexe i mascle. I la identitat de sexe, que és? Doncs és la forma que s’identifica una persona amb el rol i l’estatus que socialment s’han atribuït als homes i a les dones, independentment del sexe o característiques biològiques del moment del naixement, i que és interioritzat per cada persona. Això ens dona el fet que una persona pugui ser dona, ser trans o ser home.

Què vol dir expressió de gènere? Ens explica quina és la forma i manera d’expressar-se i quins gustos i comportaments s’esperen d’un determinat gènere. Aquí trobem l’expressió de gènere masculí, la del gènere femení i per a les persones andrògines, que és una barreja de les dues, que pot ser variable. Pot ser femenina, de dona masculina, d’home femení i masculina. Això ens introdueix en un canvi de paradigma, que molts no coneixien i que fa que ens hàgim de mirar d’una forma més complexa la salut i la malaltia de les persones. Perquè homes i dones no emmalalteixen de la mateixa manera.

En darrer lloc, farem una menció a la sexualitat, a l’atracció emocional i la romàntica, que pot ser a persones del mateix sexe o no. Es classifica en heterosexual, homosexual, bisexual i pansexual. Aquesta classificació és fruit del reconeixement de la diversitat humana.

Podem concloure que cal fer evident la necessitat d’estudiar i analitzar els casos de salut de les dones i dels homes des d’aquesta perspectiva, tenint en compte tots els factors diferencials, no només els biològics (genètics, biològics, fisiològics, endocrins, psicològics, etc.), sinó també els determinants socials (estils de vida i hàbits i comportaments relacionats amb la salut, entre altres).

Aquest tastet que posa de manifest la diferència entre homes i dones ens ha de servir perquè, en un altre moment i en un pròxim escrit, puguem exposar les diferències en matèria de salut i malaltia de les dones i els homes. Perquè tot i que les dones viuen més anys, també ho fan amb menys qualitat de vida i menys lliures de malalties i aquestes també són diferents de les dels homes.

Ara només afegirem que el pitjor estat de salut correspon a la dona, de classe social baixa i amb un baix nivell instructiu.