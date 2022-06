In vino veritas

Fa temps que busquem alternatives al turisme de masses, aquell que, aporta, però poc, que ve atret pel sol i platja, que consumeix paella i sangria i que viu la nit. Hem intentat canviar el model al turisme de família, d’habitatge en propietat i llargues estades.

També, ja fa anys, que s’aposta per un turisme lligat al paisatge, aprofitant l’entorn incomparable del nostre Empordà. Els aiguamolls i la seva diversitat, la badia de Roses, les illes Medes, l’Albera fresca i tranquil·la, els pobles de postal.

Fins i tot aquesta setmana es du a terme un debat al Cercle Sport per parlar d’aquesta transformació del model turístic. I fruit de cercar alternatives vàlides, hem topat amb l’enoturisme, aquells que venen atrets per la cultura del vi i el cava. Quantes vegades no hem sentit explicar o fins i tot hem gaudit de l’experiència de fer una visita a cellers de gran nomenada en terres de vins coneguts com Ribera del Duero o Rioja.

I, tanmateix, quantes vegades no havíem anat amb els pares o els amics a Peralada, en els temps del pa «pintat» amb tomàquet, pernil «serrà» i d’allò que anomenàvem «xampany», amb més bombolles que sabor.

Ara, amb les noves instal·lacions dels cellers del grup Peralada, hem arribat a la quadratura del cercle. Sens dubte donaran un cop d’efecte, posarà al mapa la DO Empordà i ens obrirà les portes a un turisme de qualitat, interessat, que ens enlairarà, encara més, el nivell del nostre petit país en l’univers turístic. I és que el vi, des que, cinc mil anys abans de Crist, els egipcis a Thyrsa el varen començar a elaborar, no ha deixat mai d’interessar-nos.

Pasteur va dir que hi ha més filosofia en una ampolla de vi que en tots els llibres i Stevenson que el vi és poesia embotellada. Perquè és gaudiment, més enllà del gustatiu, deia George Brassens, que el millor vi no és el més car, sinó que el que es comparteix, perquè és gran company de la serenor, les llargues estones i la lentitud de la vida. «El menjar és la part material de l’alimentació i el vi és l’espiritual», deia Alexandre Dumas.

L’aposta de Peralada ens donarà protagonisme mediàtic i això hauria de ser aprofitat per cellers i cooperatives comarcals i així aconseguir pujar a la divisió d’honor de l’enoturisme a escala mundial. S’estan posant els mitjans, qualitat no ens en manca, cal aprofitar l’oportunitat per mostrar el nostre gran potencial, que ja ho deia Plini: «In vino veritas», en el vi s’amaga la veritat.