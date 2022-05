L'objectiu visió zero segueix viu

Nou mesos fa que es varen aixecar les barreres de l’AP7. Aquesta artèria de la Mediterrània perdia, l’1 de setembre passat, els peatges que varen ser el seu modus vivendi. Des de llavors, els usuaris hem vist com s’incrementava el trànsit, diuen que entre un 20 i un 50%. També hem quedat atrapats en llargues cues, per manca de previsió de l’Administració, o hem fet gimcanes entre cons mentre eliminaven les zones de peatge. Els conductors tampoc sortim indemnes en aquest balanç inicial: per exemple, molts usuaris han convertit, erròniament, el carril central en el seu refugi viari.

Tampoc podem estar satisfets amb les dades de sinistralitat. L’augment del flux de vehicles ha incrementat el nombre d’accidents prop d’un 25%. Malauradament, també el nombre de víctimes mortals i ferides greus. Amb tot, el Servei Català de Trànsit ha volgut veure el got mig ple en aquestes dades relatives. L’alliberament de les autopistes ha permès reduir el nombre d’accidents i de víctimes en el conjunt de la xarxa viària catalana en un 16%. És a dir, mig centenar de víctimes menys per un increment prop d’una desena a l’AP-7 des de l’inici d’any.

Està clar que l’objectiu, i segur que també el desig de tots nosaltres, és arribar a zero víctimes. Nacions Unides s’ha fixat que a partir de l’any 2050 no hi hagi cap mort ni cap ferit greu en accident de trànsit. Quatre són els eixos per aconseguir-ho: millora de les vies, reducció de la velocitat, més educació viària i cotxes més intel·ligents. De fet, a partir d’aquest mes de juliol, els cotxes homologats a Europa han d’incorporar diverses tecnologies destinades millorar la seva seguretat.

Però el factor humà encara és la principal causa dels accidents. A Figueres, aquesta setmana, les Jornades Adevic se centren en l’educació i la formació viàries per als usuaris de motocicleta. Tant de bo, que de les seves conclusions, en surtin mesures que pugui accelerar l’objectiu de Visió Zero. Tots hi sortirem guanyant.