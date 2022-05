Aquest concepte, que actualment és àmpliament utilitzat en el món sanitari, ens fa veure que totes aquelles petites coses que fem o deixem de fer i que afavoreixen la nostra salut, sumen i que per això donen un resultat –personal i de vegades també col·lectiu– de més salut. Més salut equival a gaudir de més benestar i patir menys malalties. Totes les accions que es duguin a terme per lluitar contra el tabac sumen. Sumen salut, doncs.

D’aquesta introducció se’n desprèn que aquesta setmana tractarem de la setmana sense fum. Perquè cada any, i durant la darrera setmana del mes de maig, tant des de les administracions, com des de les entitats i també algunes persones particulars, es fa una tasca important de lluita contra el tabac. El lema que s’ha triat enguany per aquesta setmana és: «Viu sense fumar i comença a sumar», que va estretament lligat al títol que precedeix l’encapçalament, Suma salut: quan t’actives, no fumes i beus menys, sumes salut. El tabac i l’alcohol són dos grans enemics de la nostra salut, cosa coneguda des de fa molt temps i contra els que actuem amb més o menys encert.

Avui ens interessa parlar dels beneficis que ens dona el fet de no començar a fumar o l’abandó de l’hàbit tabàquic, si ja està instaurat. Proposo fer un exercici, encara que només sigui durant uns moments. Tancarem els ulls i visualitzarem un món sense fum, un món sense tabac. Preparats per la visualització? En aquest món, s’hi respira un aire net, i el temps és més llarg, perquè no es malbarata fumant. No fumar ens ajuda a millorar el rendiment físic. Ens conserva i ens aporta més salut. Els pulmons ens treballen millor i ens cansem menys i el cervell està més ben oxigenat. Podem gaudir molt més dels aliments, perquè notem més el seu gust i són més saborosos, cosa que també ens dona més benestar. Aquella expressió facial d’emmurriat que tenen els fumadors desapareix i es converteix en un somriure. La pell també es torna més lluminosa quan es deixa de fumar. No només es potencia el gust, sinó que també ho fa l’olfacte i això ens permet no només gaudir més dels sabors, sinó de les aromes de les flors i dels espais sense fum. Quan es deixa de fumar o, millor encara, quan no es comença a fumar, estem davant d’un acte solidari de prevenció, que té repercussió a escala comunitària. Si ara obrim els ulls i no notem, ni veiem tot el que hem estat imaginant, potser és el moment de posar-s’hi seriosament a promoure activament deixar de fumar.

La setmana sense fum vol sensibilitzar la població de la importància de no començar a fumar, d’abandonar l’hàbit tabàquic i de gaudir d’un ambient lliure de fum i de residus de tabac. Tots ens hem de comprometre a la promoció de les conductes saludables, no només en la població infantil i d’adolescents, sinó també en els adults i la gent gran. Dur-ho a terme no és impossible. Qui no recorda les campanyes en contra el tabac i el seu resultat, per exemple, els hospitals lliures de fum? Veritat que han estat un èxit? Doncs, aquest s’ha de continuar estenent i aconseguir implicar a tota la població.

L’OMS evidencia la importància del paper del tabac en la protecció del nostre medi ambient i també l’equipara a una amenaça per a aquest.

Per totes aquestes coses, sumem salut, abandonem el tabac.