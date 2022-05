Ens plega la Laia i de cop i volta ens quedem una mica orfes. Perquè, sense conèixer-la, només veient-la per la tele o escoltant-la per la ràdio, ja intueixes que és especial. Que fa de bon veure a la pista, quan fa el que sap fer millor, però també fora del rectangle quan la sentim parlar amb la seva naturalitat. Pel que diu i com ho diu. Per la seva proximitat, honestedat i carisma. Per generar-nos sensacions només a l’abast d’esportistes que representen molt més que un club, molt més que un joc.

Amb el pas dels anys, la Laia s’ha consolidat com una veu autoritzada en el món de l’esport. I això no és arribar i moldre, sinó molts anys de sacrifici i lluita contrastats. En uns temps en els quals precisament l’autoexigència no cotitza a l’alça, ella és un clar exemple d’arribar al lideratge a través de l’esforç sostingut al llarg d’una carrera longeva. Ras i curt: no ha parat de picar pedra.

És d’escàndol com ha canviat el bàsquet en els darrers quaranta anys. I com la Laia ha contribuït a elevar-lo. Amb gran sensibilitat, cert!, però també sempre amb una contínua reivindicació com a dona. És una digna successora d’aquella nostra generació encapçalada per l’Anna Junyent, l’enyorada Roser Llop, en aquells diumenges gloriosos en què pujàvem tots al pavelló vell a veure «les nenes» de La Casera.

Potser hauríem de preguntar-nos per què tot l’esport d’elit que teníem a Figueres ja fa una colla d’anys que és a Girona allà on l’hem d’anar a trobar, o per què el nostre pavelló vell és cada cop més vell, però encara és exigit com si fos nou. Però tot això, que és molt trist, donaria per un altre article.

Perquè ara toca celebrar que la Laia deixa les pistes de bàsquet i que amb ella plega una esportista que ha estat exemple de superació en temps gens fàcils per l’esport femení. I avui que està tan de moda donar prioritat a les votacions emeses pel públic, us asseguro que la Laia, amb la seva simpatia, recull les preferències d’aquells als qui ens agrada l’esport.

Tant de bo pugui traslladar la seva sapiència i experiència a qualsevol àmbit del món de l’esport que ella triï i desitgi. Referents com ella seran sens dubte un model a seguir en qualsevol de les disciplines que pugui desenvolupar a futur. Sempre aportant com fins ara. Mentre tot això arriba, de moment ens cal felicitar una campiona dintre i fora de la pista.