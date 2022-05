Fa massa temps que l’Empordà està discriminat econòmicament parlant. Les inversions a la comarca han estat minses, i la Generalitat no ha apostat en cap cas pel desenvolupament del nostre territori, cosa que ens ha portat a la baixada continuada en els rànquings econòmics catalans. La famosa expressió «L’Empordà rai» ens ha perjudicat greument, ja que des de fa anys als centres de poder han viscut amb la impressió que aquí lliguem els gossos amb llonganisses. I això està totalment allunyat de la realitat, des de la crisi del 2008, la nostra economia local no s’ha recuperat, la dependència de la construcció era molt gran, i l’efecte de la pandèmia de la Covid-19 sobre el sector turístic (l’altre gran actiu comarcal) ha estat demolidor.

A Figueres, som de les capitals comarcals on s’ha fet menys inversió, i el resultat ha estat l’empobriment de la població, tot això acompanyat d’uns índexs d’immigració molt alts, que no hem estat capaços de digerir i integrar. Continuem tenint escoles en barracons, les infraestructures esportives han quedat petites, no s’ha fet cap inversió destacable en els darrers 20 anys (deixant de banda l’AVE, que és l’única gran inversió estatal), no s’han completat les rondes, no s’ha construït cap nou centre educatiu, no s’han portat estudis universitaris a la ciutat, no s’ha desenvolupat un sector residencial, i tampoc un sector industrial. Tampoc s’han solucionat els passos a nivell ferroviaris que continuen partint la ciutat en dos, ni s’ha buscat cap projecte interessant per al castell de Sant Ferran.

I amb tot això, què passa amb els pressupostos de la Generalitat? Doncs que en el pressupost 2022, a la ciutat de Figueres només es preveu invertir 22,2 € per veí, que arribaran als 62,7 € entre el 2022-2025, i, en canvi, a la ciutat de Girona, la Generalitat preveu invertir 197,67 € per veí, que arribaran als 363,50 € entre el 2022-2025. I això suposa que Girona continuarà incrementat la seva capitalitat, i actuant com una aspiradora d’inversions que no arriben a altres ciutats molt més necessitades al territori. En termes absoluts, parlem d’una inversió de 2,9 M€ a Figueres contra una de 37,56 M€ a Girona. I això, any rere any, fa que la diferència entre la capital gironina i la figuerenca sigui cada cop més gran.

Madrid fa d’aspiradora a escala nacional, Barcelona dins l’àmbit català i Girona a escala provincial, i això té com a resultat les desigualtats creixents entre territoris, ja que les inversions sempre beneficien els mateixos.

Cal doncs exigir des de l’Empordà inversions importants al nostre territori, que permetin diversificar l’economia i impulsar el creixement econòmic.