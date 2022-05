Falta un any per al canvi

El diumenge 28 de maig de 2023 se celebraran les eleccions municipals. Sovint, la gent em para pel carrer i em pregunta per la data, per quan falta per al «canvi». Evidentment, es refereixen al canvi de govern a l’Ajuntament de Figueres. L’actual quadripartit va néixer amb allò que els teòlegs catòlics en dirien «el pecat original». Quin és aquest «pecat»? Evidentment, marginar la primera força política de la ciutat, la que va guanyar còmodament les eleccions de l’any 2019 amb vots (més de 5.000) i també amb nombre de regidors (vuit). Aquella llosa ha planat a la ciutat de Figueres durant tot el mandat. I això els veïns ho recorden perfectament.

El quadripartit va ser una decisió legítima, evidentment, i va il·lusionar una part de la ciutadania, per descomptat! Personalment, el pacte el vaig tenir força clar la mateixa nit electoral, davant un cert astorament dels companys, potser perquè he conegut (com a periodista) la vida municipal d’aquesta ciutat i de la comarca des del 1979, i això m’ha fet veure i viure situacions tant o més inversemblants que aquesta.

Més tard hem sabut –fins i tot parlant amb els presos polítics de Junts per Catalunya, que compartien cel·la amb dirigents d’ERC–, que el pacte estava cuinat, molt ben cuinat. I un «plat» com aquest no s’improvisa en uns dies...

Però bé, això ja és passat. Cadascú, regidors d’unes i altres formacions i els ciutadans, en fan i en faran les seves valoracions. Vista la trajectòria, segur que les coses s’haurien fet diferent. Tots les hauríem fet diferent! A un any de les eleccions municipals, toca mirar al futur. I per afrontar-lo entenc que cal partir de la sòlida i madura experiència i responsabilitat, que crec que té l’actual grup municipal de Junts per Figueres, de la militància positiva del partit, de tota aquella gent tan vàlida que s’ha mantingut fidel a la candidatura i de la ciutadania en general, que constantment t’engresca i et diposita la seva esperança per al 2023. Tot això amb un full de ruta clar, que ja el marcava el nostre programa electoral i que ara toca actualitzar.

Allò que ens cal són les ganes de sumar en un projecte que va ser guanyador el 2019 i que, degudament posat al dia, estic convençut que tornarà a ser victoriós el 2023. I aquest convenciment ve donat per dades objectives (demoscòpiques), no només per la simple percepció del carrer (que també).

Allò que cal és canalitzar les ganes de canvi i, sobretot, la il·lusió que té moltíssima gent per començar a recuperar aquella ciutat de Figueres que enyorem, per trencar la tendència negativa dels darrers temps. Ni l’odi, ni l’enveja, ni les tergiversacions de fets i paraules (tot plegat al servei de ves a saber quins obscurs interessos) ens anorrearan.

Per cert, el lector haurà observat que no he parlat de cap nom. Només d’un projecte col·lectiu, el de Junts per Figueres! Junts i a totes.