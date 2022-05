El mercat nostre de cada dia

Els nostres mercats poca cosa tenen a veure amb aquells que marquen l’actualitat macroeconòmica. Aquí no es decideix ni el preu de la llum ni del gas, per exemple, però tampoc el futur de les companyies ni dels seus inversors. I encara menys, s’orienta sibil·linament l’esdevenir dels governs. Per sort, els nostres i aquells només comparteixen un origen comú, ser un espai d’intercanvi de béns i serveis. Una essència que es manté quasi intacte amb el pas del temps.

M’agrada passejar pels mercats, coberts o a cel obert. L’Alt Empordà és molt actiu en oferir aquests aparadors dels productes de proximitat i de l’economia local. Travessar els seus passadissos és com navegar a través dels colors, les textures, els sabors i les aromes. D’una manera ràpida, en unes quantes passes podem saber com afecta la pluja o la sequera a l’horta empordanesa, quan arriben els primers bolets a la plana o si aquest any ens haurem de conformar amb les maduixes foranes. I tot gràcies al tarannà dels paradistes, una complicitat moltes vegades transmesa de pares a fills. Però aquests espais també tenen el seu propi paisatge sonor. La investigadora postdoctoral de la Universitat Pompeu Fabra, Maria Lindmäe, ha publicat recentment un estudi sobre diferents mercats setmanals de Catalunya. Defensa el crit de venda com una tradició cultural que comporta afecte, humor i creativitat davant la creixent regulació en contra del seu ús. «El mercat que sona representa un patrimoni cultural intangible que atrau la clientela precisament per la seva diversitat i espontaneïtat». Aquesta atmosfera sonora anima «la gent a interactuar i a associar records positius amb el mercat», assegura. Gaudim d’aquests espais sostenibles, integradors, responsables i que fomenten l’alimentació saludable. I a la propera visita, parem l’orella a la seva banda sonora. Així el nostre recorregut sensorial serà complet.