És cert que ja fa uns dies que van acabar les Fires i Festes de la Santa Creu. Com a joves de Figueres que som, i després d’haver pogut viure intensament les Fires per primer cop en dos anys, entendreu les ganes que teníem d’aportar la nostra visió sobre el Rampell, l’espai del Parc de les Aigües; tot i això, hem volgut esperar per tenir-ne una visió més general, amb més perspectiva, i poder recollir opinions de tots els àmbits.

Les impressions rebudes han estat molt positives: les del nostre entorn, però també d’altres persones joves (i han estat moltes) de molts altres àmbits. Des de Jovent Republicà, estem molt contents que per fi s’hagi pogut portar un model de festa al centre, familiar i per a tots els públics.

Durant molts anys, hem reivindicat aquest model de festa al centre, perquè la festa major ha de ser al cor de la ciutat i no pas com fins ara, que als joves se’ns n’expulsava.

Per tant, la nostra organització, valora molt positivament els canvis d’aquest any, perquè s’ha fet molta cohesió entre les entitats, ha estat una festa major per a tots els públics i amb un ambient de festa major: molt popular i no pas buscant el cantó més comercial.

Les entitats hem pogut ser partícips del projecte; no del tot, però sí fins a cert punt, cosa que celebrem. A més, i molt important, les entitats hem pogut estar en contacte i enfortir nexes i això no només és bo per al teixit associatiu de Figueres, sinó que, en un futur, ens permetrà treballar per a projectes i objectius en comú, cosa que és positiva per a la ciutat, per a les associacions i, en definitiva, per a tothom.

Així, doncs, esperem que els propers anys es pugui continuar fent el Rampell al mateix lloc: el Parc de les Aigües és accessible per a tothom, és un espai amable, que permet diversos ambients i que millora la relació del públic tant amb l’escenari com amb les barraques de les entitats, a més de permetre i donar peu a més activitats i en un horari no només restringit al d’actuacions. Elimina, també, la competició de les entitats per un lloc més a prop de l’escenari, i aquesta és una conseqüència de la qual n’estem molt contents. Que tot està fet: no, de cap manera.

Som conscients que falta feina per fer, que hi ha aspectes a millorar. Però es comença per algun lloc. I el Jovent Republicà continuarà sent-hi per fer aquesta feina i perquè la festa major de la nostra ciutat sigui realment popular, inclusiva i per a tothom.