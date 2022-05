Hem pogut comprovar la importància de compartir espais i moments. Som éssers socials i necessitem el contacte amb altres persones per poder-nos desenvolupar i estar bé. Penso que aquesta reflexió és una de les més importants que ens podem endur d’aquesta pandèmia que sembla que s’acaba. Ara haurem d’aprendre a tornar-la a viure amb tot el que hem carregat a la motxilla durant aquests dos anys. Més enllà de tot el positiu que suposa aquest final, crec que és molt rellevant ser conscients que per fi podrem tornar a posar la vida al centre.

Aquests dos anys, el centre de tot, la salut, era un element inqüestionable que passava per davant de tota la resta. Totes les vides, projectes o activitats es van paralitzar o van funcionar a una altra velocitat. Per això, des de la CUP estem molt contents de poder tornar a treballar compartint moments, espai i treballant braç a braç amb els companys i companyes. Estem il·lusionats de donar un nou impuls a aquest projecte i donar continuïtat a la feina i els aprenentatges fets fins ara tot afegint els nous punts de vista i les noves necessitats que presenta la ciutat. Figueres necessita que els seus veïns i veïnes la posin al centre, se la creguin i vulguin fer feina per millorar-la dia rere dia. Nosaltres seguim amb el compromís i les ganes de sempre per encarar tots els reptes que hi ha i rebrem de braços oberts tothom que es vulgui apropar a dir-nos la seva. Tenim més ganes que mai de tornar-nos a trobar i compartir moments, perquè és l’única manera de fer política que coneixem.

En aquest sentit, l’espai on duem a terme la nostra vida també ens condiciona molt la possibilitat de trobar-nos amb altres persones. A més, és un element clau per sentir-nos a gust, còmodes i segurs i juga un paper essencial en les nostres vides. Per aquest motiu, penso que les coses, els espais o les persones sempre han de tornar al lloc on és més natural que siguin. Per aquest motiu i davant aquesta necessitat de retrobada, des de la CUP hem apostat per tornar al centre i el passat dia de Sant Jordi vam inaugurar el nostre nou local a la Plaça Josep Pla. Estem contentíssims de la rebuda que va tenir el nou local i esperem que aquest es pugui convertir en un punt de trobada i debat per donar vida i repensar Figueres. Sembla que hi ha algunes coses que tornen al seu lloc més orgànic i on es poden sentir com a casa. La veritat és que tornar al centre amb un nou projecte és quelcom que ens il·lusiona i que ens impulsa a continuar treballant per la ciutat. És moment de fer apostes clares i fermes i aquesta n’és la nostra.

Finalment, no voldria perdre l’ocasió per desitjar a tothom que hagi passat unes bones festes de la Santa Creu. Poder tornar a gaudir d’una festa major és una joia. Tornar-te a trobar amb persones que feia molt que no veies en un context d’oci i lleure és quelcom que ara valorem com a impagable i crec que ho hem de continuar fent, perquè realment és un tresor. Per tant, vull acabar agraint a totes les entitats i persones que han repensat i fet possible aquesta festa major i que han seguit el camí de les Festes Alternatives i ens han tornat la nostra festa major al centre.