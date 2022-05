Són necessàries les vacunes?

Les vacunes són un invent relativament modern en el camp de la sanitat, però estan tan arrelades que sembla que han estat presents durant tota la història de la humanitat. Podem dir, sense risc a equivocar-nos, que la vacunació és una de les millors maneres de protegir-se de les malalties i d’evitar que es transmetin. Però no podem deixar de banda ni menystenir el paper que la higiene i la salubritat de l’aigua han tingut també en l’aspecte de la millora de la salut i en el de la prevenció de les malalties.

Les vacunes salven moltes vides cada any i eviten que es contreguin moltes malalties infeccioses, tot contribuint a més a més en la disminució de la possibilitat de contagi. Hem de tenir en compte que no només eviten la possible reaparició de malalties que ja estan erradicades –és a dir, que ja no existeixen, però que podrien tornar a aparèixer– com són la verola o la poliomielitis, sinó que també prevenen l’aparició de malalties potencialment molt greus –el xarampió i la rubèola, en són dos exemples–.

A Catalunya tenim un calendari vacunal oficial, que és recomanable seguir. Ben segur que tothom sap que la majoria de vacunes es posen a la infantesa, i aquest és el calendari vacunal infantil. Però també n’hi ha un per adults, ja que algunes vacunes només estan indicades per a gent gran. D’altres s’inicia a la infantesa, però cal anar administrant les dosis de record seguint la pauta recomanada durant tota la vida, encara que se sigui un adult o una persona gran.

De vacunes n’hi ha d’aconsellables i recomanables per alguns grups concrets de treballadors de professions de risc. D’altres són recomanables en alguna etapa de la vida en concret, com ara en la dona embarassada. N’hi ha de recomanades i/o obligatòries quan s’ha de viatjar a zones o països on hi ha alguna malaltia infecciosa evitable amb la vacunació. També sabem que n’hi ha que se solen posar anualment –com ara la de la grip– i d’altres en funció d’altres factors –com la del coronavirus Covid-19–.

Però que és una vacuna? Doncs una vacuna és un preparat que s’administra a la persona, normalment injectant-la encara que la via oral també és una via d’administració d’alguna d’elles, que s’ha obtingut a partir d’un microorganisme o algun dels seus derivats. La vacuna, en entrar en el cos humà provoca una reacció que genera i proporciona defenses, per aquella malaltia en concret. Cada vacuna crea immunitat -crea defenses- contra aquella malaltia en concret. Si la vacuna és del tipus combinat, vol dir que és capaç de proporcionar protecció de més d’una malaltia. És a dir en les vacunes combinades s’administren diferents vacunes en un únic preparat i es generen defenses per a totes les que conté la vacuna. L’antigen és la unitat capaç de provocar la formació de defenses de la malaltia. El nostre cos el reconeix com un possible enemic o amenaça, i actua contra ell. Per això les vacunes es fabriquin a partir d’aquests antígens.

Les vacunes són útils i necessàries per diverses raons. Per prevenir malalties potencialment greus i/o mortals. També són útils no només per a protegir-nos a nosaltres, sinó també a les persones del nostre voltant. I, en tercer lloc, són útils per evitar la reaparició de malalties que actualment ja no n’hi ha.