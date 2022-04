Una llar on viure

Un grup de turistes arrosseguen les seves maletes i, visiblement desorientats, aixequen el cap buscant quelcom guiats pel seu telèfon. Un dels joves crida amb alegria que per fi han arribat on volien. S’acosta a una porta d’un edifici situat al bell mig del centre de Roses i pica al timbre tot anunciant: «Hola, som els de l'airbnb». S’obre la porta i s’enfilen amunt encara esbufegant.

Aquesta és una de les escenes que diàriament es va repetint, i no només a Roses, sinó a tots els indrets turístics d’arreu, especialment durant èpoques de vacances. Les plataformes mal anomenades col·laboratives per compartir habitatge o llogar apartaments i pisos s’han apoderat dels pobles i ciutats. Una tendència a l’alça accelerada per la digitalització i que suposen una autèntica amenaça per l’accés a un habitatge digne provocant un fenomen conegut com a gentrificació. Un neologisme que, ras i curt, el que ve a dir és que les famílies amb menys recursos es veuen encara més empobrides i desplaçades a la vegada que la demanda immobiliària s’internacionalitza i cau en mans de l’especulació. És a dir, la nova demanda de lloguer d’habitatge a través de plataformes posa en risc a les persones que han viscut de lloguer tota la vida a un lloc. Si a tot això li sumem que gran part del parc residencial està en mans de grans tenidors, que hi ha segones residències tancades o la recuperació que viu el sector immobiliari, fa que sigui la tempesta perfecta per provocar un autèntic drama per les famílies més humils.

Ara mateix, a Roses, no només l’accés a un pis és inassumible pels preus desbocats, sinó que literalment no n’hi ha de lloguer en oferta, ja que es prefereix destinar a lloguer vacacional. Tot això està provocant que moltes famílies, després de dècades vivint a un pis, ara alguns propietaris decideixin no renovar-los el contracte evocant-los a un carreró sense sortida.

La situació és aquesta. És urgent que les administracions regulin els preus, l’especulació i el lloguer d’estades curtes. Si no, la ciutadania continuarà indefensa davant una onada especulativa que en temps pot ser un tsunami.