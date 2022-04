Premis de recerca

Fa pocs dies, enmig de la celebració de Sant Jordi, a Figueres va tenir lloc un petit però remarcable acte a l’Auditori dels Caputxins. Aquest acte era el del lliurament dels Premis Juvenils de Treballs de Recerca de Batxillerat, que convoca i organitza l’Institut d’Estudis Empordanesos, la Iaeden i enguany també l’Associació Catalana per a la Divulgació Científica.

Uns premis que fa anys que es lliuren, que enguany estrenaven modalitat de recerca en ciències, entre els estudiants de batxillerat que han sobresortit en els seus treballs de recerca i que a banda del premi, i la «recompensa» diríem, també inclou la possibilitat que els seus treballs siguin publicats als Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos; una revista científica de referència i prestigi arreu.

Val a dir que els assistents a l’acte eren els estudiants, familiars i també alguns directors dels treballs, i és una llàstima que no tingui el ressò que de ben segur es mereixeria. En el decurs de la tarda i a mida que es concedien els premis i els accèssits, quedava al descobert el gran nombre de treballs, la qualitat dels mateixos i, fins i tot, la relació dels que no havent obtingut premi eren citats per ser pràcticament de nivell universitari.

La recerca no és fàcil, entre altres coses perquè es sacrificada i té poques «llums de neó» al darrere. Sovint es tarden anys a trobar una línia d’investigació i costa guanyar-se el respecte dels teus col·legues al que s’hi arriba, sovint, després d’anys de feina. Vivim en un món en què tot és immediat i, a més, té promesa de fama i beneficis gairebé a la mateixa velocitat; tot el contrari del que requereix la recerca, que també és reflexió, estudi, temps, i sort.

Cal felicitar als estudiants guardonats, i als que van concórrer a la convocatòria, i ser conscients que la recerca és coneixement científic que ens permet avançar com a societat; hi ha excel·lència en el món educatiu, i entitats rigoroses, com les convocants dels premis, que continuen fent una feina de formiga perquè aquest coneixement no es perdi. Enhorabona!